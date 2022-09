Herbots, de onbevreesde leider: ‘Volleybal is soms een beetje acteren’

“Na een nederlaag slaap ik slecht. Dat zindert na. Of toch als ik het gevoel heb dat er meer in zat, zoals tegen Italië. Dan heb ik geen zin om knuffeltjes uit te delen. Dan moet ik me even op mijn eilandje afzonderen en nadenken over hoe het beter kon. Maar ook niet te lang, anders kruipt dat in je hoofd.” En dus maakte Britt Herbots gisteren op training al grapjes over de misrekening op een setbal die de wereld rondging. “Niets aan te veranderen. We juichten te vroeg. Pech. Vergeten en op naar vrijdag.”

Nederland is een team met jong geweld én ervaren speelsters, weet Herbots. “Dat ontbreekt bij ons nog een beetje. Misschien is er wat mogelijk als we spelen met het plezier waar de Tigers voor staan. De wil om te stunten is er, maar dan moeten we het hoofd koel houden.”

Vaak aangespeeld

Herbots is 23, aan haar eerste WK toe, en toch moet zij de nationale ploeg al dragen. “Daar sta ik niet te veel bij stil, anders leg ik mezelf nog meer druk op. Ik weet wat mijn rol is en dat de bal op cruciale momenten meer mijn richting zal uitkomen. Ik word ook graag veel aangespeeld. Als het dan niet lukt, zeg ik: het is geen schande om eens te falen. Ik ervaar dat dus niet als een last, eerder als een luxeprobleem. Topsporters zijn gemaakt voor de moeilijke momenten, daar leer je het meest uit en ik geniet er ook van.”

Ze zit al aan 95 caps. Hoelang kan Herbots dit helse tempo volhouden? Haar voorganger, Lise Van Hecke, was international af op haar 24ste. “Ik heb geen glazen bol”, lacht ze. “Het is echt wel rennen van de ene naar de andere competitie, van de club naar de nationale ploeg en terug. Ik ga er niet over liegen: fysiek is dat zwaar. Elke wedstrijd krijg ik zestig tot tachtig ballen. Nu kan mijn lichaam dat nog aan, maar lukt mij dat nog op mijn 28 of 29? Ik weet het niet. Voorlopig amuseer ik me bij mijn club en de nationale ploeg. Telkens als ik op het veld sta, voel ik me herboren.”

Gert Vande Broek en Britt Herbots. "De bondscoach verdiende het niet om zo de grond in geboord te worden.” Beeld BELGA

Dat straalt ze ook uit, met vaak intense of boze blikken richting de tegenstander. “Volleybal is soms een beetje acteren”, stelt de Limburgse. “Je haalt de top niet als je niet laat uitschijnen dat je zeker bent van jezelf, ook al zit je met een ei in je broek. Ik krijg veel berichten van kinderen die het leuk vinden hoe gretig ik sta te spelen, voor wie ik hun idool ben. Dat is wat ik wil: een jongere generatie inspireren.”

Steun aan Vande Broek

Herbots kwam ook in de aandacht toen ze nadrukkelijk haar steun uitsprak voor bondscoach Gert Vande Broek, toen hij vorig jaar in opspraak kwam. Waarom deed ze dat? “Omdat ik het niet terecht vond. De speelsters uit de documentaire maakten al lang geen deel meer uit van de nationale ploeg. De resultaten waren goed en het zat goed tussen de staf en de speelsters. Ik deed gewoon mijn kant van het verhaal. Ik heb zelf veel aan de coach te danken. Ik kon bij hem terecht na een moeilijk seizoen bij Novarra, ook al was hij door die zaak niet echt in de mood om veel te bellen. Hij verdiende het niet om zo de grond in geboord te worden.”

Het is nog wachten op het rapport van het bondsparket. Verbindt Herbots haar lot bij de Tigers aan dat van Vande Broek? “Ik heb er even aan gedacht om te zeggen: ‘Trek jullie plan als de coach voor het WK aan de kant wordt gezet op basis van uitspraken van ex-speelsters. Vande Broek heeft dit team naar het WK gebracht, zijn verdienste is minstens even groot en ik wilde hem er graag bij. Zelfs langer nog. Of hij dat nog wil of niet, dat is zijn keuze. Volgend jaar is er een EK in eigen land, dat zou mooi zijn.”

In 2024 zijn er ook Olympische Spelen. Voor deze ploeg komt Parijs misschien wat vroeg, denkt Herbots. “We zijn nog jong en missen, zoals tegen Italië, te veel killersinstinct en ervaring om het af te maken. We weten niet eens welke landen in onze poule zitten tijdens het kwalificatietoernooi. Maar zoals ik de Tigers ken is geen enkele opdracht onmogelijk.”