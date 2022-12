Herboren Van der Poel zet 130ste duel met Van Aert naar zijn hand

Volk, ambiance, kleverige modder, pompende adrenaline, strijd vol overgave en risico, wisselende posities, met een droompodium (1. Van der Poel; 2. Van Aert; 3. Pidcock) als resultaat. Gavere bracht alles wat je van veldrijden verwacht.

“Ik heb me echt geamuseerd”, zei Wout van Aert. “Het publiek schreeuwde ons vooruit en zorgde ervoor dat ik me 100 procent bleef geven. Je waande je op een WK. Een gevoel dat we de laatste twee jaar, door de coronapandemie, toch net iets te vaak hebben moeten missen.”

Geamuseerd. Hij zei het wel degelijk, de verliezer van de dag. Om zijn eigen prestatie vervolgens kritisch tegen het licht te houden. “Dit kon beter. Fysiek was dit misschien een van de lastigste crossen die ik ooit reed. Maar ik had niet mijn beste benen, geef ik toe. Van bij de start werd ik in het defensief gedrongen. Ik maakte te veel foutjes en raakte nooit helemaal in koers.”

Toch hield de Belgische kampioen tot driekwart cross Mathieu van der Poel en dus de zege binnen bereik. Vooral zijn loopvermogen was indrukwekkend. Van Aert rende zowaar sneller op de hellende stroken waar Tom Pidcock probeerde te rijden. “Dat léék zo”, wuifde hij die vaststelling weg. “In werkelijkheid maakte Pidcock daar gewoon de fout om te lang op de fiets te blijven. Het verbaasde me eerlijk gezegd dat ik Van der Poel in het vizier bleef houden want ik worstelde met mezelf. Uiteindelijk is het mooi om nog tweede te worden.”

Herkansing

Van der Poel stond er vrijdag na de Zilvercross in Mol nog beteuterd bij na een rake mentale tik van Van Aert. Toch? Ex-wereldkampioen Paul Herygers, anderhalf uur voor de wedstrijd: “Ik zou wachten tot woensdagavond, na Diegem, om hem te beoordelen. Als het dan niet beter is, is er iets mis.” Herygers kreeg gelijk. Van der Poel reed op kasteeldomein Grenier als herboren rond. Hij zette van bij de start druk, verslapte geen seconde en werkte subliem af.

“Het ging toen gewoon niet. Een mentale kwestie was het zeker niet”, zei Van der Poel. “Ik word niet zo gauw meer uit mijn lood geslagen, hoor. Halvelings weet ik waaraan het ligt, maar dat houd ik liever voor mezelf. Groot voordeel in veldrijden is dat er snel nieuwe kansen komen en dat je je kunt herpakken. Dat heb ik goed gedaan, denk ik.”

Een belangrijk succes voor het hoofd en de benen? “Ja, maar dat is elk succes. Zeker tegen Van Aert en Pidcock, die me altijd tot het uiterste drijven. Morgen kunnen de rollen perfect omgekeerd zijn. Daar ben ik me van bewust.”

Van der Poel heeft na 130 onderlinge confrontaties met Van Aert duidelijk de bovenhand (91-39 en 59-15 in de 74 één-tweetjes). “Die verhoudingen houden me niet speciaal bezig”, zei de Nederlander. “Liefst zouden we begin februari elk een streepje extra achter onze naam trekken in Hoogerheide.” Daar vindt op zondag 5 februari het WK plaats.

Van Aert vond 130 wel een mooi cijfer. “Dat is best veel, als je weet dat we de laatste jaren allebei een beperkt winterprogramma afwerken. Het voelt stilaan vertrouwd aan, we zijn niet anders meer gewoon.” Van der Poel beaamde: “Het fijne is dat het zich ook heeft doorgetrokken op de weg. Op die manier hebben we elkaar gebracht op het hoge niveau waarop we momenteel koersen.”