Herboren Van der Poel kijkt al uit naar Giro en Tour

“Het is nog niet 100 procent zeker.” Zowel renner als teammanager benadrukt het. “De onderhandelingen met organisator RCS Sport lopen nog. Zolang die niet zijn afgerond, weid ik er liever niet over uit”, sprak Christoph Roodhooft.

Dat deed Van der Poel ’s middags, bij de start van de openingsetappe van de Settimana Coppi-Bartali, wel. Je voelde duidelijk de honger. “De openingsweek oogt bijzonder aantrekkelijk”, klonk het. “Misschien maak ik wel een kans om de roze trui te veroveren. Dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom ik er wil starten."

Dat hij de intentie heeft om die Ronde van Italië (6-29 mei) uit te rijden, voegde Van der Poel eraan toe. Nadien start hij ook in de Ronde van Frankrijk (1-24 juli).

Van der Poel verloor gisteren in de Adriatische kustplaats Riccione een handvol seconden na ritwinnaar Mauro Schmid en Eddy Dunbar nipt de spurt voor plek drie. “Toch ben ik tevreden. Het tempo lag heel hoog in die lastige finale. Ik kwam met de besten mee boven op die zware laatste klim. Nadien kregen we de kloof op het sterke duo niet dicht.”

Geen rugklachten meer

Die rug die hem bijna drie maanden uit competitie hield? Geen item meer. Hij neemt geen risico’s, weet Van der Poel wel zeker. “Anders hadden de specialisten dat wel aangegeven. Maar uiteraard blijven we waakzaam."

Carpe diem, zo bekijkt ook Roodhooft het. “Hij voelt zich gewoon prima. Zal dat over drie weken of drie maanden nog zo zijn? Moeilijk te voorspellen.”

De renner Van der Poel is niet veranderd, vindt Roodhooft. Maar ongetwijfeld heeft die moeilijke periode waar hij doorheen moest de mens wel aan het denken gezet. “Zijn humeur maakte sprongetjes, zeker in het begin. Dat is normaal als je niet meteen het perspectief krijgt op snel herstel en je je afvraagt hoe je toekomst er zal uitzien. In die zin was het misschien interessant om een aantal existentiële vragen te laten doordringen en een beetje aan zelfreflectie te doen. Mis ik de koers? Doe ik het nog graag? We hebben het daar nooit over gehad, maar ik kan me wel voorstellen dat dat hem bezig hield. Het antwoord na die ‘sabbatmaanden’ is klaar en duidelijk: ja, hij vindt het nog altijd superleuk.”