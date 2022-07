Herboren Goffin krijgt na 4 uur en 36 minuten een oorverdovende ovatie

Vier uur en 36 minuten hielden David Goffin en Frances Tiafoe de toeschouwers rond baan twee van de All England Club in de ban. Het spelniveau lag hoog en het momentum ging even snel over en weer als de ballen over het net.

De 31-jarige Luikenaar bleef de hele match knokken en goed serveren (achttien aces), zag in set vier bijna een 5-1-voorsprong teloorgaan en moest in de beslissende set bij 5-5 twee breakpunten wegwerken. Minuten later was hij aan het feest. Voor zoveel beroepsernst en onverzettelijkheid werd Goffin beloond met een oorverdovende ovatie.

“Het was een ongelooflijk gevecht”, straalde de herrezen man uit Rocourt. “Ik moest al die tijd mentaal in de match blijven. Die derde set verliezen deed pijn, maar op het einde was de sfeer geweldig op de baan. Weer een epische match tegen Tiafoe. Ik ben heel blij om opnieuw in de kwartfinale te staan.”

Dit is voor Goffin zijn eerste kwartfinale op een grandslamtoernooi sinds zijn kwartfinale op Wimbledon in 2019. In 2020 werd Wimbledon geannuleerd vanwege de coronapandemie, vorig jaar blesseerde hij zich aan de enkel in het voorbereidende toernooi van Halle.

“Dit betekent zo veel voor mij”, zuchtte Goffin. “Ik heb hier sinds 2019 geen wedstrijd meer gespeeld. Dus om nu goed te tennissen, op de ondergrond waar ik van hou en in dit toernooi waar ik zo van hou, is simpelweg ongelooflijk.”

Geen ATP-punten

De bijna twee jaar durende tocht door de woestijn komt voor Goffin nu echt wel op zijn einde. Spijtig genoeg krijgt de nummer 58 van de wereld geen ATP-punten voor zijn plek bij de laatste acht. De tegenmaatregel van de ATP op de verbanning van de (Wit-)Russen door de Wimbledon-organisatie maakt toch wel wat slachtoffers.

Erger nog, de sinds de coviduitbraak bevroren punten van 2019 gaan nu pas van zijn rekening, waardoor Goffin na dit toernooi bijna uit de top zeventig tuimelt. Maar gezien zijn herwonnen vertrouwen en het feit dat hij voor de rest van het jaar geen punten meer te verdedigen heeft is de weg naar boven zonder twijfel ingezet.

Deze vierde grandslamkwartfinale in zijn carrière hoeft voor Goffin niet het eindstation te zijn. Drie jaar geleden vond hij de ongenaakbare Novak Djokovic op zijn pad, morgen staat hij tegenover de lokale Cameron Norrie. Een degelijke, 26-jarige Brit die de laatste seizoenen naar de top is doorgeschoten. Maar de linkshandige Brit staat pas voor de eerste keer in dit stadium van een grandslamtoernooi. Een Belg in de halve finale van Wimbledon, twintig jaar na het exploot van Xavier Malisse? Het kan.