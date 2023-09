Herboren Evenepoel amuseert zich in Vuelta

Ploegmaat Louis Vervaeke sloeg de nagel op de kop. “Hij rijdt bevrijd rond. De druk en de stress zijn weg, hij vliegt opnieuw.” In een loodzwaar klimweekend sloeg Evenepoel na de klap in de Tourmalet-rit terug zoals alleen hij dat kan: terend op grinta en doorzettingsvermogen. “Het was een heel mooi einde van de week voor ons. We mogen tevreden zijn met wat we gepresteerd hebben”, klonk het.

Ons? We? Alle credits konden naar één man: Remco himself. Uiterst succesvol in de daad en (misschien wel) overdaad. Een selectiever programma dringt zich op in 2024, klinkt het alvast binnen de ploeg. Verlost van een verstikkend verwachtingspatroon schept Evenepoel verder plezier in deze Ronde van Spanje.

“Dat is zo. Tot... het moment waarop Jumbo-Visma me in de zondagrit begon te counteren”, was hem opgevallen. “Bang als ze waren dat ik tijd terug zou pakken. Wel tien keer heb ik Vingegaard moeten uitleggen dat dat klassement me niet meer interesseert. Hij geloofde me niet. Tot ze me uiteindelijk toch ruimte schonken.”

“Goed voor het hoofd”, vond Evenepoel zijn renaissance. “Ik heb nu twee goede rustdagen verdiend, denk ik.” Een echte, vandaag in Santander, met alvast mama Agna en papa Patrick - die hij al twee maanden niet meer heeft gezien - op blitzbezoek in het hotel. En een relatieve, dinsdag. “Dan laat ik het sowieso lopen, omdat er weinig bergpunten te verdienen zijn in de rit. Ik probeer wat extra tijd te verliezen en dan opnieuw mee te glippen in de Angliru- en Cruz de Linares-etappes. Het zou mooi zijn mocht ik mijn vijftigste individuele profzege hier kunnen behalen. Dat is nog een feestje waard!”