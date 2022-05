Henin schat de kansen in voor Roland Garros: ‘Je voelt die passie bij Alcaraz’

Het wordt een heel open Roland Garros, voorspelt Justine Henin (39). “Bij de vrouwen is dat al even het geval. Bij de mannen, waar Rafael Nadal jarenlang als uitgesproken favoriet aan het toernooi begon, is dat nu ook mogelijk. Hij behoort nog altijd tot het kransje kanshebbers, maar met zijn door blessures verstoorde voorbereiding is het moeilijk in te schatten in welke staat hij in Parijs gaat verschijnen. Novak Djokovic lijkt emotioneel en tennistechnisch helemaal hersteld en naast het fenomeen Carlos Alcaraz kun je niet kijken. Hij was dé man in vorm de laatste weken, maar of hij dat kan doortrekken op een grandslamtoernooi, met wedstrijden naar drie winnende sets, blijft toch een vraagteken.”

Was de ontbolsterring van de net negentien geworden Alcaraz een verrassing voor u?

Henin: “Iedereen zag hem wel aankomen, maar het was zó overweldigend. Die mix van ambitie en eenvoud, overtuiging en verwondering, is mooi om te zien. Ik ben alvast onder de indruk van zijn maturiteit en de snelheid waarmee hij zaken oppikt. Je kunt zeggen dat Alcaraz heel krachtig is, maar tegelijk kan hij creatief uit de hoek komen en slaat hij dropshots op sleutelmomenten. Hij heeft veel wapens. Het belangrijkste misschien in mijn ogen: hij is heel goed omringd. Je voelt die passie rondom hem.”

David Goffin staat ook opnieuw met meer passie te tennissen.

“Wat hij in Madrid liet zien (derde ronde tegen Nadal vanuit de kwalificaties, FDW) was alleszins erg positief. Hij staat opnieuw met plezier op de baan. Dat willen we zien. Graag nog een tikkeltje meer in de bal bijten, maar als hij vrijuit kan spelen en fysiek top is, dan kan hij terug naar zijn oude niveau.”

Bij de vrouwen lijkt niemand Iga Swiatek (28 zeges op rij) te kunnen afstoppen.

“Ik mag me niet te negatief uitlaten over het vrouwentennis, maar ik heb toch mijn twijfels. Sommigen vinden dat het leuk is om veel verschillende winnaressen te hebben. Voor mij is er toch een minimum aan hiërarchie en rivaliteit tussen de toppers nodig.

“Ik dacht dat Osaka na haar zege op de Australian Open 2021 de baas van het circuit zou worden, maar dan volgde haar neergang. Barty leek dan de fakkel over te nemen, maar je moet haar keuze om te stoppen respecteren. Vandaag is Swiatek zonder meer de meest constante factor. Ze is af en toe nog erg emotioneel, maar ze heeft wel veel passie en energie, en dat vind ik leuk.”

Justine Henin tijdens een liefdadigheidsevenement in Luik. Beeld Photo News

Krijgt u af en toe nog de vraag om toppers te begeleiden?

“Nee. Ze denken eerder aan Carlos Rodriguez (die de Justine Henin Academy dirigeert, FDW) en dat is slimmer. Tot vorig jaar kreeg ik aanvragen, maar als je er enkele weigert, dan gaat dat snel rond. Het behoort momenteel niet tot mijn prioriteiten. Ik ben al raadgever geweest bij Svitolina en dat was een aangename ervaring. Met Jastremska een beetje minder. Ik stel mij soms vragen bij de relevantie. Er is een tendens waarbij de coaches minder willen reizen en dat leidt volgens mij tot een probleem bij de ontwikkeling van de spelers. Een coach moet zijn pupil veel aan het werk zien, zeker op de toernooien. Ik geloof niet in het idee, omdat je goed uit de voeten kon op een bepaalde ondergrond, dat je ook direct een meerwaarde gaat zijn in zo’n staf. Ik ga eerder voor een langer engagement met een sterke connectie en communicatie. Maar ik heb die tijd niet want ik heb twee kleine kindjes, hou van mijn werk voor televisie en leid mijn academie.”

Met de Belgische Sofia Costoulas, die u bij de junioren op Roland Garros na 25 jaar wil opvolgen, was er niet de vereiste connectie?

“Ik ken haar potentieel want ik heb er anderhalf jaar mijn tijd en energie ingestoken. Maar ik aanvaard niet dat men vertrekt zonder vaarwel en bedankt te zeggen. Gezien mijn engagement vind ik het heel jammer hoe het verlopen is. Dat neemt niet weg dat wat zij de laatste maanden heeft bereikt opmerkelijk is. België heeft zulke diamantjes nodig. Ze beschikt zonder meer over veel kwaliteiten, maar ze moet zich openstellen om bij te leren.”