Hendrickx verbaast jury en zichzelf met foutloze oefening

De 22-jarige Hendrickx maakte geen fouten in de Estse hoofdstad. “Ik kan het niet geloven. Ik ben zeer emotioneel”, stamelde ze. “Ik wist dat ik op dit niveau kon presteren en het is ook gelukt.” Als laatste van 36 deelneemsters was Hendrickx het ijs opgekomen. Dat vond ze geen bezwaar. “Ik geloof dat ik daar beter van word. Het stimuleert me.”

Vlak voor het EK, een laatste test voor de Olympische Winterspelen in Peking, had Hendrickx nog gesproken over problemen met de balans en de rug. Daar was gisteren weinig van te zien. In een glanzend rood pak, op de tonen Lara Fabians ‘Caruso’, gaf ze haar beste optreden tot dusver. In november tijdens de Gran Premio d’Italia had ze nog 73,52 punten gekregen van de jury.

Na de eerste dag in Tallinn voert de Russin Kamila Valieva het klassement aan. De vijftienjarige wereldkampioene bij de junioren, ongeslagen dit seizoen, verzamelde 90,45 punten. Twee andere Russinnen kwamen ten val. Morgen wordt het EK afgesloten met de vrije kür.