‘Hein Vanhaezebrouck werd in het zwart betaald, onder meer met potgrond en mest’

Nochtans staat de naam van Vanhaezebrouck niet op de lijst van 57 verdachten die het parket voor de rechtbank wil brengen in operatie Propere Handen. In dit geval gaat het om fiscale fraude en dat is de bevoegdheid van de fiscus. Spelers en trainers die deels in het zwart werden betaald, zullen daarvoor de afrekening van de fiscus krijgen.

Bewijzen dat Vanhaezebrouck daadwerkelijk zwart geld van Bayat ontvangen heeft, zijn er niet, maar het parket vindt de aanwijzingen wel sterk genoeg om de verwijzing van Bayat naar de rechtbank te vragen voor de deals met Vanhaezebrouck, aldus de krant.

Een deel van het loon van de trainer zou tussen 2014 en 2017 in het zwart zijn betaald, via fictieve scoutingsverslagen en vervalste commissielonen op transfers, systemen die door Bayat zouden zijn opgezet. Daarnaast vonden de speurders bij Bayat nog een factuur van 2.788 euro van een tuincentrum in Charleroi.

Uit onderzoek bleek dat de 54 stukken tuinmateriaal, waaronder potten, potaarde en mest, voor Vanhaezebrouck bestemd waren en in Gent geleverd moesten worden.