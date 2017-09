Hein Vanhaezebrouck stopt als trainer van AA Gent

Vanhaezebrouck veroverde in 2015 de eerste Gentse landstitel uit de clubgeschiedenis. Hij en zijn club misten de start van dit seizoen wel compleet. AA Gent staat in de competitie nu op de derde laatste plaats.

In mei verlengde Vanhaezebrouck zijn contract in de Ghelamco Arena nog tot medio 2019.

De West-Vlaming werd na het kampioenenjaar verkozen tot Trainer van het Jaar en Sportcoach van het Jaar en won zowel de Trofee Raymond Goethals als de Guy Thys Award.

Gent maakte in het seizoen 2015-2016 onder leiding van Vanhaezebrouck ook indruk in de Champions League. Na groepswinnaar Zenit Sint-Petersburg stootten de Gentenaars verrassend als tweede (voor Valencia en Olympique Lyon) door naar de achtste finales, waar Wolfsburg te sterk bleek.

Ook vorig seizoen in de Europa League slaagden de Gentenaars erin de groepsfase te overleven. In de zestiende finales volgde vervolgens een gigantische stunt door op Wembley Tottenham Hotspur uit te schakelen, waarna in de achtste finales van Racing Genk werd verloren. In de competitie loodste HVH Gent twee keer naar een derde stek.

Vanhaezebrouck, die als speler uitkwam voor WS Lauwe (1983-1984 en 1986-1989), RC Doornik (1984-1985), KV Kortrijk (1985-1986), KRC Harelbeke (1989-1998) en Sporting Lokeren (1998-200), was als hoofdcoach eerder aan de slag bij SV Ingelmunster (2002-2003), SW Harelbeke (2003), WS Lauwe (2004-2006), KV Kortrijk (2006-2009 en 2010-2014) en Racing Genk (2009)