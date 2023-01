Hein Vanhaezebrouck is niet mals voor zijn ploeg na pijnlijke nederlaag tegen Cercle

De stoom kwam hem bijna uit de oren. Lijdzaam keek hij bij momenten toe. Neen, tevreden kon Hein Vanhaezebrouck onmogelijk zijn over wat zijn team toonde tegen Cercle Brugge. Geen enkele kans in de eerste helft. Vanhaezebrouck haalt er zelf al eens graag ‘expected goals’ bij. Wel, die van AA Gent na 45 minuten: 0,08. Dat zegt genoeg.

“Offensief was het te weinig. Alleen Salah dreigde. Jongens als Cuypers en Hong waren onzichtbaar”, aldus Vanhaezebrouck. “Anderzijds gaven wij ook niets weg. En als we iets weggaven, lag een individuele fout aan de basis. Ik had mijn ploeg verwittigd om die onnodige fouten achterwege te laten. Want Cercle, dat constant druk zet, straft die af. Wel, wij hebben er gemaakt. Dat verwacht je niet van een ploeg als de onze met zoveel ervaring.”

Neem nu Michael Ngadeu. Waar zat die met zijn gedachten? Zijn dramatische inspeel- en terugspeelpasses werden lange tijd niet afgestraft. Tot iets voor het uur. Eerst had Ueda er na een mooie aanval 1-0 van gemaakt. “Zo’n goal kan je al eens tegen krijgen”, vond Vanhaezebrouck. Maar welgeteld 17 seconden later stond het echter al 2-0. Denkey strafte een horrorpass van Ngadeu af.

Vanhaezebrouck: “Hij kon openen naar rechts en besliste toch naar het middenveld te spelen. Hij bereikte ook een middenvelder. Maar wel een met een groen shirt. Dat lijkt me niet de bedoeling.” Okumu was in balbezit eveneens de kluts kwijt. Dat die twee defensieve torens risicopatiënten aan de bal zijn... “is al vaker gebleken dit seizoen”, vulde Vanhaezebrouck aan. “De laatste tijd ging het beter. We dachten dat we op de juiste weg waren, maar kijk.”

Het enige waar AA Gent zich aan kon optrekken: ze toonden karakter. Van 2-0 ging het naar 2-2. Maar in de absolute slotfase zag het er opnieuw niet goed uit bij de Buffalo’s. Nardi met een uitgooi richting Cuypers, die zijn controle miste. Daland kon met de bal aan de haal en knalde de 3-2 binnen.

“Als iemand op training een getelefoneerde bal speelt, zeggen we al eens dat we het via ‘Proximus’ al hadden vernomen”, zei Vanhaezebrouck. “Dit was Proximus, Belgacom, Telenet en al de rest bijeen. Vier keer toonde Nardi dat hij ging gooien. Het momentum was weg en toch wierp hij nog naar Hugo. (zucht) Weer een verkeerde beslissing. Geen wonder dat Daland kon tussenkomen. En dan nog: voor mij moet Nardi dat schot pakken.”

Na een belangrijke zege op STVV, nu een nederlaag op Cercle. AA Gent krijgt geen constante in zijn resultaten. “We hadden hier met een goed gevoel naar huis kunnen gaan na een comeback. Maar al het positieve geraakte verloren. Wij stappen met een heel, heel slecht gevoel op de bus.” En dan zou Club Brugge tijdens die busreis naar Gent ook nog eens over hen wippen naar de vierde plaats.