Hein Vanhaezebrouck: ‘Alles of niets, daar zijn we goed in’

Hein Vanhaezebrouck staat met AA Gent voor twee cruciale duels. Vanavond staat tegen PAOK een plaats in de kwartfinales van de Conference League op het spel, zondag kan zijn team tegen Anderlecht de deur naar de Champions’ Play-offs openen.

Vanhaezebrouck lijkt er een goed oog in te hebben, ook al gaat het om wedstrijden van alles of niets. “Het is voor ons al zes weken do or die”, zegt Vanhaezebrouck. “Toen we in de competitie naar Brugge afzakten, was de situatie al duidelijk. Als we daar verloren, dan was het over voor play-off 1. De wedstrijd daarna was dat weer zo. En de volgende wéér. We winnen zo al zes wedstrijden op rij. In de beker verloren we thuis met 0-1 van Brugge. In Jan Breydel was het ook alles of niets, we wonnen daar met 0-3.

“Eigenlijk is het al het hele seizoen alles of niets. In de voorrondes van de Conference League speelden we thuis 2-2 gelijk tegen Riga. In de terugwedstrijd was het alles of niets, we wonnen daar met 0-1. Tegen PAOK staan we weer in zo’n situatie. Ik heb vertrouwen in mijn spelers, die gewend zijn van alles of niets te spelen. Het hele seizoen hebben we al bewezen dat we daar goed in zijn.”

Op Malede na kan Vanhaezebrouck over iedereen beschikken.