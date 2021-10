Heeft Thorgan Hazard vandaag écht een hogere marktwaarde dan zijn broer Eden?

Volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt is Thorgan Hazard meer waard dan zijn broer Eden. Is dat echt zo? En waar komen die marktwaardes vandaan?

Thorgan Hazard onderstreepte dinsdag nog eens zijn waarde. Als invaller sleepte hij Borussia Dortmund naar de volgende ronde van de Duitse beker, na een lastige avond bij tweedeklasser FC Ingolstadt. Een grijnzende Hazard: “Als ik telkens twee goals kan maken als joker zit ik voortaan met plezier op de bank.”

Op zijn balans dit seizoen staan volgende cijfers: 426 minuten gespeeld, 3 basisplaatsen, 2 vervangingen, 7 invalbeurten, 3 goals, 0 assists en 4 matchen gemist door blessure. Ze liggen niet ver boven die van zijn oudere broer Eden (voor Osasuna gisteravond laat): 382 minuten gespeeld, 5 basisplaatsen, 5 vervangingen, 3 invalbeurten, 0 goals, 1 assist en 2 gemiste matchen. Net als in Madrid is ook in Dortmund de concurrentie moordend.

Tot voor kort vond Thorgan (28) het goed toeven in de schaduw van Eden (30). Maar veertien dagen geleden stond volgend bericht overal: “Volgens een gespecialiseerde website is Thorgan voor het eerst meer waard dan Eden.”

Die website is Transfermarkt, waar je info vindt over 900.000 voetballers uit de hele wereld. Het eenmansproject van een Duitse fan is de voorbije vijftien jaar uitgegroeid tot een miljoenenbusiness met tachtig medewerkers en duizenden vrijwilligers die de data up-to-date houden. Toch heeft Transfermarkt zijn renommee niet te danken aan die indrukwekkende kennis, wel aan zijn marktwaardes. Voor journalisten, clubs, scouts en makelaars zijn ze hét referentiepunt geworden.

Feedback van fans

Nu schat Transfermarkt de waarde van Thorgan op 27 miljoen euro en die van Eden Hazard op 25 miljoen. Die waardering gebeurt niet volgens een wetenschappelijk proces of algoritme. De site werkt de waardes bij op basis van feedback van zijn gebruikers en vaste medewerkers. Prestaties en blessures hebben een invloed. De transferprijzen die voor een gelijkaardige speler worden betaald. Marktbewegingen. Leeftijd. Contractduur.

De bedragen die het Zwitserse onderzoeksbureau CIES op basis van zijn algoritme berekent zijn evenmin het effectieve prijskaartje van een speler. Zij schatten Thorgan tussen 20 en 25 miljoen, Eden tussen de 15 en 20 miljoen. Op zijn dertigste is Eden Hazard sowieso over zijn piek heen.

Tweeënhalf jaar geleden, net voor zijn transfer naar Real Madrid, waardeerde Transfermarkt hem op 150 miljoen, het CIES koos voor 121 miljoen. Het was een inschatting op basis van zijn laatste seizoen bij Chelsea, waarin hij 21 goals maakte, 17 assists gaf, beste aangever was in de Premier League en zijn club naar de Europa League leidde. Real betaalde een som van 100 miljoen die met bonussen kon oplopen tot boven 130 miljoen.

De waarde van Thorgan Hazard werd toen op 45 miljoen geraamd. Uiteindelijk betaalde Dortmund die zomer iets meer dan de helft. Vandaag is Thorgan vijf keer minder waard dan zijn broer op diezelfde leeftijd, maar Eden zag zijn waarde in twee jaar wel met 80 procent kelderen.