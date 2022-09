Hazard op zoek naar minuten die hij in Madrid niet krijgt

Carlo Ancelotti trekt bedenkelijk de wenkbrauw omhoog. Roberto Martínez hoort altijd hetzelfde. Eden Hazard (31) haalt de schouders op. 60 dagen voor de WK-start hangen er veel vragen rond de aanvoerder van de Duivels, maar even weinig antwoorden. Hoe ver zou hij fysiek en mentaal nu eigenlijk staan? Een situatieschets met vaststellingen vanuit Madrid en Tubeke.

Alguien me dijo. Vrij vertaald klinkt dat als: ‘k heb iets van horen zeggen.

In een stad als Madrid wordt er 24 op 24 over voetbal gerateld. Moeten twee sportkranten dagelijks worden gevuld. Jagen tv- en radioprogramma’s op die ene sensationele scoop. Produceren en fabriceren tientallen websites aan de lopende band nieuwtjes, die niet eens waarachtig hoeven te zijn.

Een sprong er tien dagen geleden uit. Na een teleurstellend optreden van Eden Hazard tegen Mallorca publiceerden twee reporters een gelijkaardig bericht: “De clubleiding van Real Madrid is razend na de match van Hazard. De club is van mening dat de fysieke gesteldheid van Hazard niet optimaal is. Laat staan dat het verantwoord is dat hij nog wordt opgesteld. De match tegen Celtic (waarin hij als invallers het verschil maakte, red) was geen weerspiegeling van de realiteit. De club heeft zijn grieven overgemaakt aan coach Carlo Ancelotti. Hij mag beslissen wat hij met hem doet.”

Een andere journalist stelde het nog iets scherper: “Real is Hazard beu. Komende winter willen ze hem verkopen.”

Los van de betrouwbaarheid van het nieuws dat hen door een bron is ingefluisterd, schetst het wel hoe het met het krediet van Hazard is gesteld. Na een hoopvolle invalbeurt en een zwakke prestatie staat Hazard weer onder nul. Van zijn trainer kreeg hij sinds Mallorca geen seconde meer - ook zondag niet tegen Atlético. Verhaal van zijn periode bij Real: hij is terug bij af. Karim Benzema is straks terug uit blessure. En als back-up voor de valse 9 heeft de minder voorspelbare en agressieve Rodrygo hem nog een rij achteruit gespeeld. Game over dreigt na een basisplaats en drie invalbeurten.

In de laatste rechte lijn richting Qatar maakt Hazard zich niet te veel illusies: het wordt scharrelen om minuten. Twaalf matchen staan er nog geprogrammeerd voor het WK. Als Ancelotti zijn algoritme respecteert, stapt Hazard - in een optimistisch scenario - op het vliegtuig met zo’n 500 minuten in benen. Het equivalent van vijf volledige matchen in vier maanden. Mag het een beetje meer zijn?

Maar mister Brightside van de Royal Belgian Football Association. Roberto Martínez, ziet dat anders. Hij stelt vast dat Hazard het goed maakt, ondanks een latent gebrek aan matchritme. Hij blijft een believer. Het leven is mooi. Hij voelt zich geweldig. Eden lacht, Eden haalt grapjes uit. Zoals hij dat ook in Madrid doet. Toen enkele fans in Tubeke dinsdag om de aandacht schreeuwden van Charles De Ketelaere, nieuwe posterboy in spe, liet Hazard de kans niet liggen: “Charles, I love you, Charles. Charles, je t’aime.”

Spot en zelfspot houden een zonnekind recht. Liever dan te kniezen of zijn tijd te verspelen aan de zure commentaren die overal over hem verschijnen, lacht hij zijn zorgen van zich af. Enkel in besloten kring zet hij dat clownsmasker af en toe eens af. Durft hij wel eens bedenkingen uiten over zijn situatie bij Real.

De verwijdering van het plaatje in de enkel heeft hem mentaal bevrijd. Hij is vier maanden blessurevrij. Fysiek heeft hij zich de voorbije drie jaar nooit zo goed gevoeld. Alleen had hij zich niet ingesteld op een optreden in amper een match op vijf. De continuïteit waarnaar hij op zoek was, dreigt hij zo niet te vinden. Fitter, gelukkiger, maar minder productief. Het afgelopen jaar heeft hij slechts een keer de 90 minuten volgemaakt. Help, Roberto?

Die reikt een reddende hand. “Ik krijg altijd dezelfde vragen over hem”, zegt de bondscoach. “Of hij wel genoeg heeft gespeeld. Eden mist minuten, dat is duidelijk. Maar de mindset is goed. Hij kijkt ernaar uit om te spelen. Ik zie veel vreugde rond hem, maar het zal van het wedstrijdverloop en het tempo afhangen of hij een volledige match aan kan. Zestig minuten zou al goed zijn.”

Vaak verschijnt de aanvoerder een dag voor een interland op de persconferentie, maar gisteren zat daar ene Axel Witsel, niet Hazard.

Alguien me dijo... ’t Is van horen zeggen in Madrid, maar Hazard spreekt naar verluidt voor even liever met de voeten alleen.

Op die vele vragen heeft ook hij geen zinnig antwoord klaar.