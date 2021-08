Hazard en Courtois beginnen aan nieuw La Liga-seizoen: wat kunnen we verwachten?

Derde keer, goede keer voor Eden Hazard? De Rode Duivel startte de voorbije twee seizoenen nooit zo scherp aan de competitie als nu. Hazard wordt met veel menselijke warmte hopelijk weer naar zijn beste niveau geloodst.

Uit bij Deportivo Alavés. Altijd lastig.

Real Madrid speelt zijn eerste drie competitiewedstrijden van het nieuwe La Liga-seizoen buitenshuis. Pas in de tweede week van september kan te midden de renovatiewerken aan het Bernabéu-stadion veilig gevoetbald worden aan de Paseo de la Castellana – de nieuwe tempel zou helemaal klaar zijn einde 2022.

De renovatiewerken aan de ploeg daarentegen zijn voorzien voor sint-juttemis. Ook dit seizoen zal Real Madrid gedragen worden door het triumviraat Kroos (31)-Modric (35)-Casemiro (29). Voorin is tot nader order geen aflossing van de wacht voor Benzema (33), de nieuwe aanvoerder heet Marcelo (33), en er wordt veel verwacht van Bale (32) en Hazard (30).

Arme ‘Tibu’ Courtois. Bonne chance.

FC Barcelona mag dan wel een financiële puinhoop zijn, en ene Lionel Messi zal er danig gemist worden, maar Barça heeft altijd nog La Masia (Eric Garcia, Riqui Puig en Pedri) en Frenkie de Jong (24). Barcelona won vorige week een oefenduel tegen Juventus met 3-0 – begraaf ze niet.

Beeld AP

Real Madrid en FC Barcelona zijn de jagers.

Atlético Madrid is de prooi. Zij zijn de kampioenen. Diego Simeone is een fenomeen – elke keer weer vindt hij manieren om zijn spelers te motiveren. Miracle Man.

Bevrijd

En hoe zou het zijn met de ‘Miracle Man’ van Real Madrid? Eden Hazard.

Goed. Zéér goed.

Pourvu que ça dure.

Hazard kwam met een fris kopje en met frisse ambities uit vakantie. Eerst nog wat apart getraind uit voorzorg na zijn spierblessure opgelopen tijdens het EK, maar inmiddels doet Hazard al ruim een week mee op het ritme van de rest van de groep. Uit fysieke tests blijkt zijn zuurstofopname prima.

Carlo Ancelotti gelooft in Hazard. Ancelotti volgt hem al lang. Toen hij manager werd van Chelsea in 2009 probeerde Ancelotti Hazard naar Londen te halen. Hazard zou finaal pas de overstap maken toen Ancelotti weg was bij The Blues, maar niet nadat Roman Abramovitch zijn ex-coach had geraadpleegd over de transfer.

Ancelotti en Hazard hadden eerder deze maand een goed gesprek(je) in Madrid. Dat Hazard ‘zichzelf geen druk mocht opleggen’. En dat ‘hij niet alléén de verantwoordelijkheid van de ploeg moest dragen’.

Don’t worry – Be happy.

Het helpt dat na twee mislukte seizoenen de lat laag ligt voor Hazard. Veel journalisten en fans hebben hem al opgegeven. Zijn marktwaarde is gekelderd. Alle hoop wordt verlegd naar Kylian Mbappé. Waarnemers in Madrid spreken van een ‘bevrijde Hazard’ op training.

Beeld Photo News

Gisternamiddag op zijn eerste persconferentie van het seizoen was Ancelotti vol lof voor de Rode Duivel: “Hazard is enkele weken geleden in goede conditie naar de eerste training gekomen. Eden voelt zich goed. Hij is klaar om te spelen. Ik ben zeker dat Hazard opnieuw zijn oude vorm zal halen.”

Pintus

Hazard is dit seizoen in de handen van een nieuwe conditietrainer: de 58-jarige Italiaan Antonio Pintus. Hij werkte eerder in zijn carrière voor onder meer Juventus, Chelsea, Monaco, Marseille, en vorig seizoen bij Inter onder Antonio Conte. Pintus was ook al conditiecoach in Madrid met Zinédine Zidane tussen 2016 en 2019.

In Madrid wordt Pintus beschouwd als de beste conditietrainer ter wereld. Toen spelers en trainers van Real Madrid na het behalen van de Champions League-trofee tegen Juventus in Cardiff (2017) op het erebalkon hun medaille in ontvangst namen, richtte de voormalige Spaanse koning Juan Carlos – altijd een goede vriend geweest van Florentino Pérez – zich tot Zidane met de woorden: “Waar is Pintus? Dat hij komt vieren met ons.”

Van Pintus wordt gezegd dat hij een uitstekende people manager is – een kwalificatie die doorgaans van toepassing is op coaches. Pintus slaagt erin om op een amicale manier het vertrouwen te winnen van spelers en een groep, opdat zij op die manier bloed, zweet en tranen zouden laten. Pintus heeft een trackrecord van weinig geblesseerden én, vooral, van weinig spelers die hervallen in een blessure.

Ancelotti en Pintus: hun zachte inborst lijkt de ideale aanzet om de beste Eden Hazard terug te brengen.