Hattrickheld Trossard zet zijn voet naast de beste Hazard

Tijdens de interlandbreak lichtte de smartphone van Leandro Trossard op. Het inkomend bericht was afkomstig van zijn nieuwe trainer bij Brighton, de Italiaan Roberto De Zerbi.

De Zerbi legt uit: “Leandro is een crack. Terwijl hij weg was met de nationale ploeg, heb ik hem laten weten dat hij zijn doelpuntenaantal moet opkrikken. Ik denk niet dat hij al aan zijn plafond zit. Ik geloof dat hij nog altijd beter kan doen. Ik denk dat er een grote speler in hem schuilt.”

Je zou voor minder gaan zweven. Zeker na een hattrick op Liverpool, iets wat slechts twee andere spelers in de Premier League ooit is gelukt. Vier andere Belgen hadden wel al een of meer hattricks op hun naam in Engeland: Christian Benteke (2), Romelu Lukaku (3, waarvan een keer vier), Eden Hazard (2) en Kevin De Bruyne (vier goals in een match). Op Anfield profiteerde Trossard optimaal van de vele ruimte die een lusteloos Liverpool hem gaf.

In de kleedkamer kreeg Trossard, licht geraakt aan de knie, applaus. Het respect voor hem bij Brighton is groot. Liever vandaag dan morgen legt de club hem voor meerdere jaren vast, want zijn contract met optie loopt straks af. Een seizoensstart als de zijne, met vijf goals en een assist in zeven matchen, passeert immers niet ongezien.

Of toch. Wie zondagochtend door de Engelse kranten bladerde, moest goed zoeken. De hattrick kreeg er niet die weerklank. Andere prioriteiten. Op de achterpagina van tabloid The Daily Star stond in kleine lettertjes Tross is Boss. In andere kranten kreeg hij wel vermeldingen, maar de echte headlines waren voor anderen. Op dat vlak zijn Engelse mediamakers niet anders. De meeste aandacht voor de (crisis bij de) toppers en de namen die een breder publiek aanspreken dan voor een ondergewaardeerde middenmoter. Onbekend, onbemind.

Trossard is Erling Haaland of Harry Kane niet. Evenmin is hij een speler met de status van Eden Hazard. Ook niet in de ogen van de bondscoach der Belgen, die hem tegen Wales en Oranje telkens slechts een halfuur gaf. Tegelijk zal die ook weten dat hij Trossard zo blijft prikkelen.

Humeurig

Trossard is het ongeduldige type. Humeurig ook. Als mens is hij vrij rustig, maar als voetballer een winnaar. Een die niet van ophouden weet. “Ik zal blijven pushen voor die basisplaats bij België”, vertelde hij bij aanvang van het seizoen. Ain’t no mountain high enough. Naar het nummer van Marvin Gaye dat hij vier jaar geleden bij zijn initiatie bij de Rode Duivels zong.

Het was in die periode dat Martínez zelf met de parallel tussen Trossard en Hazard kwam aanzetten. Ook Trossard spiegelde zich toen aan Hazard. Zo zei hij vorig jaar: “De beste speler met wie ik op een veld heb gestaan? Hazard in zijn beste dagen. Dat mag je aan eender wie vragen: een Eden op toerental is onhoudbaar.”

Brighton is niet het Chelsea waarin Hazard schitterde. Brighton speelt niet in de Champions of Europa League. Maar qua vorm in de Premier League mag hij vandaag gerust even zijn voet zetten naast die van Hazard op zijn piek.

Hazard was meer entertainer dan Trossard. Vaker betrokken in het spel, een betere dribbelaar. Engelse topclubs negeerden Trossard afgelopen zomer wegens andere en betere opties. Hazard bezit meer natuurlijk talent, meer klasse, maar zijn nijd geeft Trossard die extra edge. Terwijl Hazard lacht, kijkt hij verbeten op en haalt hij nog eens uit.

Ook in Qatar wil Trossard dat doen. Als het van hem afhangt, dan is die basisplaats op het WK straks de zijne. Qua vorm, minuten en goals heeft Trossard de Hazard van Real dit seizoen achter zich gelaten. Zelf zal je hem dat nooit horen zeggen.

In het leven komt alles terug. Sinds Boxing Day 2021 viert Trossard zijn goals zoals de Brit Jonjo Shelvey, tien jaar geleden. Met de handen vormt hij twee lenzen van een bril. Een verborgen boodschap naar Martínez is het niet. Trossard: “Ik had mijn zoontje gevraagd wat ik moest doen wanneer ik scoorde. Hij beeldde dat brilletje uit. Ik weet niet waar hij het vandaan heeft. Uit een film of zo? Wanneer hij niet in het stadion is en ik kom ’s avonds thuis, dan is dat het eerste wat hij doet. Het is iets mooi tussen ons.”