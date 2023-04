Hattrick compleet: Vollering wint nu ook Luik-Bastenaken-Luik na sprint tegen Longo Borghini

Vollering scoorde dus een hattrick in de Ardennen-klassiekers. Ze won de voorbije week ook de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

De rensters moesten alweer vroeg uit de veren vanmorgen voor Luik-Bastenaken-Luik. Al moeten we bij de vrouwen eerder van Bastenaken-Luik spreken, want de start werd rond 8u40 gegeven in de Luxemburgse stad en niet in Luik.

De Côte de Stockeu, op 80 kilometer van de streep, was het speelterrein voor een eerste belangrijke aanval. Een interessant groepje van vijf met onder meer Reusser en Niewiadoma scheurde zich los. De Poolse moest even later wel lossen door een lekke band.

Op naar La Redoute. Daar toonde Reusser zich duidelijk de sterkste. Henderson, Peperkamp en Spratt moesten de rol lossen. Reusser rondde de top van La Redoute met een bonus van 53 seconden op de andere favorieten. Er wachtte de Zwitserse een solo van ruim 30 kilometer tot in Luik. In Gent-Wevelgem won ze na een solo van 40 kilometer. Van onderschatting kon en mocht dus geen sprake zijn.

Op weg naar Luik volgden nog twee hindernissen voor Reusser. De Côte des Forges en de Côte de la Roche-aux-Faucons. Die laatste beklimming was er te veel aan. Onder impuls van Trek keerden grote namen zoals Van Vleuten, Longo Borghini en Vollering terug. Het waren ook die twee laatsten die uiteindelijk overbleven. Het duo bleef voorin tot in Luik. Daar bleek Vollering de snelste in de sprint.

“Ik kan het niet geloven”, opende een geëmotioneerde Vollering. “Ik ben mijn ploeg ontzettend dankbaar en ben enorm trots. Het feit dat Reusser op het einde in een achtervolgend groepje zat, maakte het voor mij voorin wat makkelijker. Ik wilde hier echt winnen. Het gegeven dat je drie keer op rij een klassieker kan winnen, maak je niet elke dag mee. Ploegleidster Anna (Van der Breggen, JDKK) was er niet bij vandaag, maar ik ben zeker dat ze thuis een gat in de lucht is gesprongen.”