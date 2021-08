Hassans aanval op wereldrecord 5.000 meter mislukt: ‘Ik ben gewoon moe’

Het wereldrecord op de 5.000 meter is in het bezit van Letesenbet Gidey uit Ethiopië, met een tijd van 14 minuten en 6,62 seconden. Die tijd liep ze bijna een jaar geleden in Valencia. Hassan liep de afstand in een tijd van 14 minuten en 27,89 seconden, waarmee ze de race wel won.

“De laatste twee ronden wist ik dat ik het wereldrecord niet zou verbreken”, zei de Nederlandse Hassan, die haar eerste race liep sinds haar glorieuze deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. “Ik wilde hier gewoon sterk eindigen en hard rennen. Ik heb twee hele zware weken gehad op de Spelen, alle emotie met de media en de stress. Ik ben in vorm, maar ik ben gewoon moe. Ik ben niet fris.”

Hassan won in Tokio olympisch goud op de 5.000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter. Haar winnende tijd op de 5.000 meter in Japan was 14:36.79.

De 5.000 meter was de enige race die ze in Oregon liep. Het combineren van drie afstanden op de Olympische Spelen was een grote uitzondering, zei haar manager Jos Hermens voorafgaand de race. “Dat was eigenlijk nog nooit gedaan. Als je zoiets te vaak doet, wordt het misschien wel gevaarlijk.”

Hermens over een eventuele volgende poging: “Begin september loopt Hassan waarschijnlijk nog een keer in Brussel. Misschien loopt ze ook nog de Diamond League-finale, maar dat weet ik niet zeker. Daarna is het seizoen al zo’n beetje voorbij.”

En over de tweestrijd tussen Gidey en Hassan: “Gidey en Hassan gaan met respect met elkaar om. Het zijn dikke vriendinnen. Twee dagen nadat Hassan in juni in Hengelo het wereldrecord op de 10.000 meter pakte, heeft Gidey haar record weer verbroken. Nu valt Hassan een ander record van Gidey aan. Als ze het verbreekt, zal Gidey wel weer een poging gaan doen. Die twee zijn zo aan elkaar gewaagd. Dat is het mooie van sport.”