Hartritmestoornis maakt einde aan voetbalcarrière van Barcelonaspits Sergio Agüero (33)

30 oktober 2021: Sergio Agüero moet naar de kant in het duel tussen Barcelona en Alavés. De Argentijn lijkt wat onwel te zijn geworden en kampt met ademhalingsproblemen. Uren later raakt de oorzaak bekend: Agüero heeft hartproblemen. Barcelona meldt dat de aanvaller minstens drie maanden buiten strijd zal zijn. Agüero - die zelf het veld kon verlaten - bleef in eerste instantie positief, maar al snel sijpelden berichten door dat de hartproblemen van Agüero ernstiger waren dan aanvankelijk gedacht. Het was overigens niet de eerste keer dat hij te kampen kreeg met hartritmestoornissen. Als 12-jarig talent overwon hij al eens hartproblemen.

Beeld EPA

Tranen

Catalaanse media berichtten eind vorige maand al dat zijn carrière er op zat, en die geruchten heeft de Argentijn nu bevestigd. Agüero werd door emoties overmand en kwam amper uit zijn woorden toen hij het nieuws moest aankondigen.

“Ik heb beslist om te stoppen met voetballen. Dit is een heel moeilijk moment. Anderhalve maand geleden kreeg ik te maken met hartproblemen, gelukkig was ik in handen van de goeie medische staf. Zij vertelden me dat ik best kon stoppen. Tien dagen geleden heb ik de knoop dan doorgehakt.”

“Ik ben heel trots op wat ik in m’n carrière heb bereikt”, ging hij verder. “Voetballer worden was van jongs af aan mijn droom, en ik had nooit gedacht dat ik zo ver zou geraken. Atlético Madrid heeft op me gegokt dat ik het in Europa zou maken, en ook Manchester City ben ik heel dankbaar. Iedereen weet dat ik een speciale connectie heb met die club. Ook hier in Barcelona heb ik genoten. En natuurlijk ook de Argentijnse nationale ploeg. Ik neem afscheid met opgeheven hoofd. Bedankt voor alles. Ik ga zonder twijfel met voetbal bezig blijven, hopelijk kan ik er nu wat meer van genieten.”

Beeld EPA

De hele FC Barcelona-selectie was aanwezig in de tribune, net als onder meer ex-coach Pep Guardiola en de familie van Agüero. Als boezemvriend van Lionel Messi kwam Sergio Agüero afgelopen zomer van Manchester City over naar Barcelona. Messi zelf vertrok op dat moment naar PSG. Agüero was in Manchester clubtopschutter aller tijden en won vijf keer de Premier League. In een verder verleden (2010) won hij met Atlético ook de Europa League.