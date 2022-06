Harde kern van Inter tilt nog zwaar aan ‘verraad’ van Lukaku

Wie dacht dat Romelu Lukaku (29) deze zomer bij Inter met open armen zou worden ontvangen, heeft het mis. De grootste supportersvereniging van de club, Inter Curva Nord Milano - CN69, heeft op sociale media duidelijk gemaakt dat ze zijn ‘verraad’ van afgelopen zomer niet zomaar zijn vergeten.

Zijn vertrek naar Chelsea schoot toen bij veel Inter-fans in het verkeerde keelgat. Dat hij nu met hangende pootjes terugkeert, verandert daar niets aan. Dat blijkt uit een open brief die gisteren werd verspreid.

“De Curva Nord is niet tegen een terugkeer van Lukaku, ondanks zijn gedrag vorige zomer”, schrijven ze. “Wij zullen niet tegen Lukaku supporteren, maar we zijn ook niet van plan om hem met sjaals en spandoeken te verwelkomen op de luchthaven. Onze steun zal hij opnieuw moeten verdienen op het veld, met zweetdruppels en nederigheid. We hebben hem behandeld en aanbeden als een koning, nu is Lukaku gewoon een van de velen. We waren emotioneel en gewoonweg ziek na zijn ‘verraad’ vorige zomer. Daarom vragen wij onze fans ook om niet opnieuw in zijn val te trappen en Lukaku niet kwijlend op handen te dragen.”

Met die val verwijzen de fans naar veelvuldige publiekelijke liefdesverklaringen van Lukaku aan het adres van Inter. “Op termijn kunnen we hem misschien vergeven, maar vergeten zullen we nooit.”

Op naar twintigste titel

Italiaanse journalisten zijn niet verrast door de reactie van de fans. “Meermaals heeft Lukaku gezegd dat Inter zijn club was en Milaan zijn thuis was”, vertelt Andrea Ramazzotti van de krant Corriere dello Sport. “Mooie woorden met een bittere nasmaak, als je enkele maanden later toch vertrekt. Dat zijn de ultra’s van Inter niet vergeten. Het is aan Lukaku om ze opnieuw te overtuigen.”

Anderzijds is Davide Stoppini, die Inter volgt voor La Gazzetta dello Sport, ervan overtuigd dat de fans hem snel opnieuw in het hart zullen sluiten. “Lukaku was het gezicht van de scudetto in 2021. Met Lukaku erbij was Inter ook dit seizoen kampioen geworden.” Nu was de titel voor stadsgenoot AC Milan. “De teller van Inter staat op negentien kampioenschappen. Als ze de twintigste pakken mag de club een extra ster boven het embleem plakken. Als Lukaku daar dit seizoen voor zorgt, wordt hij opnieuw onsterfelijk.”

Druk van Napoli-preses

In het zuiden van Italië tast Dries Mertens nog steeds in het duister als het over zijn toekomst gaat. Blijft hij bij Napoli of moet hij na negen jaar een nieuwe club zoeken? Over exact één week loopt zijn contract af.

“Ik dacht dat ik zou blijven bij Napoli, maar er is nog geen aanbieding gekomen. Het is vreemd dat ik zo lang moet wachten. Ik snap het niet zo goed”, vertelde Mertens eerder deze maand tijdens de Nations League-break bij de Rode Duivels.

Aan de situatie is tot dusver weinig veranderd. De contractbesprekingen slepen aan, Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis speelt het hard. Niet voor het eerst overigens. Twee jaar geleden had Mertens’ verlenging al heel wat voeten in de aarde. Nochtans weet ook De Laurentiis dat de Rode Duivel zijn club nog van dienst kan zijn. Dat bewees de 35-jarige aanvaller afgelopen seizoen, waarin hij schipperde tussen bank en basis maar met dertien doelpunten wel de vicetopschutter werd na Victor Osimhen.

“Alles hangt van hemzelf af”, verhoogde De Laurentiis de druk. “Kiest hij voor het geld of voor het privilege om in Napoli te blijven wonen? Het is voor ons als club niet het moment om gekke voorstellen te doen.” Een duidelijke boodschap. De flamboyante voorzitter wil alleen verlengen als Mertens fiks inlevert.

Dries Mertens scoorde vorig seizoen dertien goals voor Napoli. Beeld REUTERS

Dat beseft de nuchtere Rode Duivel ook. Hij is bereid om toegevingen te doen, tot op een bepaalde hoogte. Aangezien het aan de clubzijde windstil bleef, heeft Mertens Napoli nu zelf een voorstel gedaan. Hij wil de helft van zijn jaarsalaris (op dit moment 4,5 miljoen euro) afgeven om te kunnen bijtekenen. Afwachten of Napoli overstag gaat.

Zo niet liggen er andere clubs op de loer. Mertens werd al in verband gebracht met AS Roma, Lazio en Valencia. Maar zijn voorkeur is gekend: in Napels blijven. Zo zei hij in de Italiaanse krant Corriere dello Sport: “Ik jaag niet op dollars, deze stad is genoeg voor mij. Hier zal ik altijd miljonair voor het leven zijn.”

Mertens en Napoli groeiden de voorbije jaren uit tot een match made in heaven. De stad en club hebben zijn hart veroverd, en vice versa. Mertens en zijn gezin zijn er thuis. Hij wordt er op handen gedragen. Pronkt er zelfs op muurschilderingen. Clubtopschutter aller tijden, Diego Armando Maradona voorbij. De kaap van de 150 goals intussen ook in het vizier (Mertens zit nu aan 148).

Als hij die mijlpaal wil bereiken, zal er binnenkort witte rook moeten komen. Hij snakt naar duidelijkheid. Liever vandaag dan morgen. Over twee weken trapt Napoli de voorbereiding op het nieuwe seizoen af. Met of zonder Mertens op het trainingsveld? De bal ligt meer dan ooit in het kamp van Napoli.