Harde beats laten Evenepoel dansen op de pedalen: ‘Ze doen je kracht en uithouding wat toenemen’

Geen tijdrit zonder muziek. Samen met mental coach Michaël Verschaeve schetst Remco Evenepoel het belang van een strak deuntje in de oren, om een half uur later de ziel uit zijn lijf te kunnen fietsen.

BVDC en JDK

Het nummer ‘Ready For Lift Off’ van Vertile zal zondagnamiddag tijdens zijn opwarming op de rollen in Savignano sul Rubicone door zijn koptelefoon knallen. D-Sturb zal er nog een stevige schep bovenop doen. Het zijn slechts twee van zijn favoriete hardstyle-dj’s, die hem helemaal klaarstomen voor de tweede individuele tijdrit van deze Giro (30,9 kilometer).

“Zij passeren op mijn playlist wel het vaakst de revue. Noem me gerust een fan”, zegt Remco Evenepoel. “Ik onderhoud een beetje contact met die jongens via WhatsApp en dat vind ik wel cool. Ze weten dat ik naar hun muziek luister in de aanloop naar belangrijke wedstrijden en het respect is wederzijds. Ik heb al een paar keer geprobeerd om backstage een draaiset van hen bij te wonen, maar dat is niet zo eenvoudig omdat het wieler- en festivalseizoen elkaar overlappen. Misschien lukt het me eens in juni, als ik wat vrij heb.”

In de zone

Hardstyle is een elektronisch muziekgenre dat er een gemiddeld tempo van 150 à 155 bpm (beats per minute) op nahoudt. Ideaal dus voor een topsporter als Evenepoel om zich net voor een zware inspanning nog heel even af te sluiten van de buitenwereld en de juiste modus aan te meten. “Die combinatie van harde beats en euforische melodieën brengt me in de zone”, zegt de wereldkampioen. “Zonder die muziek zie ik mezelf geen tijdritopwarming doen van 35 minuten. Zeker op momenten dat het van moeten is, heb ik het echt nodig.”

Tot welk resultaat dat kan leiden, werd een week geleden duidelijk in de openingstijdrit van de Ronde van Italië langs de boorden van de Adriatische kust. Evenepoel verpulverde er de concurrentie met een fenomenale gemiddelde snelheid van 55,211 kilometer per uur. Het leverde hem de roze trui op.

Die ‘zone’ is heel belangrijk, duidt Michaël Verschaeve, mental coach van Soudal-QuickStep en zelf vijftien jaar drummer bij de West-Vlaamse rockband The Van Jets (2004-2019). “Je moet je lichaam en geest stapsgewijs, aan de hand van routines, voorbereiden op een prestatie. Dat kan bijvoorbeeld door de avond voordien het parcours nog eens te visualiseren of iets specifieks te eten.”

In de zone geraken gaat soms gepaard met stress. En daarbij is muziek een handig hulpmiddel, zegt Verschaeve. “Er zijn atleten die rustige, kalmerende muziek nodig hebben, om hun energiepeil te drukken. Voor de meesten speelt ze een stimulerende, opfokkende rol. Bij Evenepoel gaat het meer om een combinatie van factoren. Het is niet zo dat hij zichzelf per se moet oppeppen, hij hoort zijn muziek gewoon graag. Ze heeft daarnaast een praktische functie, want met die koptelefoon op komt niemand hem nog iets vragen en kan hij zich volledig afsluiten. Dan is het enkel hij, zijn fiets en zijn opwarming.”

Routine vs. bijgeloof

Verschaeve wijst op het onderscheid tussen routines en rituelen of bijgeloof. “Die gaan nog een stap verder. Dan is het van: ik móét dat doen, zo niet gaat er iets slechts gebeuren. Zoals Rafael Nadal, die altijd zijn flesjes met het etiket naar voren zet. Of renners die steevast met dezelfde broek of hetzelfde rugnummer willen rijden.”

Voor een goed begrip: wat Evenepoel doet is routineus. “Het leidt ons naar de impact van muziek op het menselijke systeem”, stelt Verschaeve. “Dat is echt gek. Muziek triggert sowieso emotie. Maar ze verlaagt ook de vermoeidheid, krikt je werkcapaciteit op en doet je kracht en uithouding wat toenemen. En dan is er nog het aspect ‘verankering’. Als je een inspanningsoefening verankert met muziek wordt ze aangenamer om uit te voeren. Muziek stuwt je vooruit.”

In competitie is muziek beluisteren natuurlijk verboden. “Maar ik ken atleten die me zeggen: ‘Ik blíjf soms nummers afspelen in mijn hoofd terwijl ik sport.’ Al zal het effect daarvan significant kleiner zijn. Toch blijft het, ook voor amateurssporters, heel interessant om eens met muziek te experimenteren.”

Dat hij ook vijf, zes uur in het zadel kan genieten van hemelse stilte, verzekert Evenepoel tot slot. “Maar een volledige dag zonder ook maar één noot geluid? Nooit. Na de koers luister ik eerder naar relaxerende R&B of rap. Zelfs bij een blokkentraining is dat het geval. (grijnst) Ik hoor namelijk niet graag mijn eigen ademhaling tijdens het fietsen.”