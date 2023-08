Hans Vandeweghe overschouwt de favorieten voor de Vuelta: ‘We hebben de limieten van Remco Evenepoel nog niet gezien’

Wie zijn de topfavorieten in deze Vuelta? Je noemde het eerder al een van de sterkst bezette edities ooit.

“In de eerste plaats Jonas Vingegaard. In principe is er niemand die hem op een lange klim kan volgen, behalve misschien Remco Evenepoel. Hen zie ik boven de rest – met onder meer Geraint Thomas, Enric Mas, Juan Ayuso – uitsteken. Al is het bij Vingegaard de vraag of hij nog top is nadat hij de Tour gewonnen heeft. Het is natuurlijk een koele Deen.

“Ik kan me ook voorstellen dat Jumbo-Visma, algemeen gezien als de beste ploeg ter wereld, ook echt als ploeg wil winnen, en dat zij bijvoorbeeld alles op Sepp Kuss zetten. Dan zouden ze met drie verschillende renners de drie Grote Rondes in één jaar winnen. Kuss heeft wel al de Giro én de Tour gereden, als luitenant van respectievelijk Primoz Roglic en Jonas Vingegaard.”

Hoe schat je de kansen van Remco Evenepoel in?

“We hebben de limieten van Remco Evenepoel nog niet gezien. Dat is een enorm talent, zo een dat maar eens om de tientallen jaren opstaat. Ik geloof in Evenepoel, maar dan zal alles moeten meezitten. Evenepoel heeft het in zich om grote rondes te winnen, dat heeft hij al getoond. Vorig jaar won hij de Vuelta, en dit jaar was hij op weg om de Giro te winnen tot hij corona kreeg en naar huis moest. Hij is alleszins de meest frisse van de favorieten, want na anderhalve week Giro heeft hij amper iets gereden, behalve het WK. Hij heeft zich dus zeer goed kunnen voorbereiden op de Vuelta. Dat ligt anders voor de anderen, die dit jaar allemaal al een volledige grote ronde – sommigen zelfs twee – hebben uitgereden.

“Evenepoel zal het gewicht van de koers niet moeten dragen, dat zal aan Jumbo-Visma en UAE zijn. Hij zal kunnen anticiperen. Hij kan van ver aanvallen, dat heeft hij al bewezen in Luik-Bastenaken-Luik en de Classica San Sebastian, en dat zijn die ploegen niet gewend. Vraag is natuurlijk of hij dat drie weken zal kunnen. Het is een lastige Vuelta, dus hij zal sowieso moeten doseren.”

Welk soort ritten liggen Evenepoel het beste?

“Ritten waar hij van ver kan aanvallen, met een klim. Tijdritten ook uiteraard, als wereldkampioen. Maar de tijdrit in deze Vuelta is maar 25 kilometer lang, daar kan hij hoogstens een halve minuut pakken op zijn concurrenten. Als hij al tijd pakt, want zoals we in de Tour gezien hebben, kan Vingegaard ook tegen de klok rijden.”

Wat is het beste scenario voor Evenepoel? De rode leiderstrui hoeft niet te snel, gaf hij zelf al aan.

“Het ideale scenario is dat hij in de derde week nog in de buurt van de anderen staat, na een goede tijdrit, en dan in één of twee ritten voluit gaat, zoals hij in Luik-Bastenaken-Luik deed. De eerste twee weken zal hij zich moeten verstoppen, energie sparen.

“Het is een examen voor Evenepoel, en voor zijn ploeg. De ploeg heeft wel één groot voordeel: zijn ploegmaats weten dat ze individueel kansloos zijn, dus het is alles voor die ene kopman: Evenepoel. Bij de andere ploegen is dat anders, daar heb je meer toppers die in hun eigen kansen geloven. Bij Jumbo heb je Vingegaard, Roglic en misschien dus ook Kuss. Bij UAE heb je zowel Joao Almeida als Juan Ayuso.

“Omdat er zoveel andere ploegen zijn waar meerdere renners geloven dat ze een kans maken, zou het weleens een heel open wedstrijd kunnen worden, met veel aanvallen, niet gecontroleerd door een of twee ploegen. Dat zou in de kaart van Evenepoel spelen.”

Zijn er andere landgenoten die je in het oog zal houden? Thomas De Gendt bijvoorbeeld, die mikt op een tweede ritzege in de Vuelta?

“De Gendt heeft zich zeer goed voorbereid. Hij is in de hitte gaan trainen om de hitte tijdens de Vuelta aan te kunnen. Hij zou weleens kunnen verrassen. Hij heeft een heel grote motor, dat heeft hij in het verleden al vaak getoond met hele lange ontsnappingen. Het is hopen dat zijn motor de komende drie weken nog eens aanslaat.”

Vandaag raakte ook het treurige nieuws bekend dat de jonge, beloftevolle renner Tijl De Decker overleden is na een ongeval op training. Zijn die trainingen zo gevaarlijk?

“Ja. Wielrennen is de enige sport die traint op de openbare weg, tussen de auto’s. Lopers ook, maar zij lopen meestal op het fiets- of voetpad. Het is jammer genoeg onvermijdelijk: vallen is als wielrenner onvermijdelijk, en aangereden worden ook. Die gasten willen 150 of 200 kilometer rijden, en ze willen die trainingsritten ook interessant houden.

“Je zou kunnen zeggen: ‘Train op de piste’, en dat doen ze in het buitenland ook vaak. Maar dat willen de renners hier meestal niet, want dat vinden ze saai. Ze willen ook eens naar de Ardennen kunnen rijden, iets te zien hebben onderweg.”

Worden renners ook op training over de limiet gepusht?

“Ja. En dat is nodig, want dat zijn net de goede trainingen. Ze zouden ook thuis op hun Zwift-fiets die blokjes kunnen maken, maar het is veel leuker om dat buiten te doen.

“Renners trainen in blokjes: zoveel minuten tegen een bepaald wattage rijden, bijvoorbeeld 3 minuten tegen 450 watt. Ze willen zo’n blokje bovendien ook echt volmaken, omdat die laatste seconden het belangrijkste zijn. Dan ga je diep en is het moeilijk om ook het verkeer echt in de gaten te houden. Als alles tegenzit, kan dat fataal zijn.”