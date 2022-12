Hans Vandeweghe over Hazard: ‘Die transfer naar Madrid is ondertussen de miskoop van de eeuw gebleken in het voetbal’

Eden Hazard stopt bij de Rode Duivels. Dat heeft de nummer 10 zelf bekendgemaakt. Sportjournalist Hans Vandeweghe wikt en weegt zijn vertrek. ‘Hij was een ongelooflijk talent, maar we moeten hem ook niet groter maken dan hij was.’

Was het vertrek van Hazard verwacht?

“Hij had het al laten uitschijnen. Maar hij heeft nu geen specifieke reden gegeven waarom hij vertrekt. Omdat bij Hazard alles met een kwinkslag gebeurt, weet je nooit echt wat erachter zit. Misschien heeft de kritiek dat hij minder speelt hem pijn gedaan. Maar hij heeft ook wel gezien dat andere spelers het op zijn positie erg goed doen, zoals Jérémy Doku. Dan weet je wel hoe laat het is.”

Wat kan er nog meespelen bij zijn beslissing?

“Bij Madrid speelt hij nauwelijks. Misschien is hij aan het uitkijken naar een ander team en moet hij meteen de garantie geven dat hij enkel nog voor dat team zal spelen en niet meer voor de nationale ploeg. Dat kan ermee te maken hebben, maar we weten het dus niet.”

Het WK was een teleurstelling voor de Belgen. Zijn er nog spelers die de ploeg zullen verlaten?

“Ik denk het niet. Andere spelers die ook al wat ouder zijn, zoals Vertonghen en Alderweireld, hebben laten weten dat ze nog graag willen doorgaan. Waar ik bij Hazard al vaak over heb nagedacht is waarom hij zo is kunnen terugvallen? Zijn laatste jaar bij Chelsea was schitterend. In dat jaar heeft hij 72 matchen gespeeld. Maar toen kwam hij na zijn grote transfer in Madrid aan met vijf kilo’s overgewicht. De Spaanse competitie staat bij kenners ook veel hoger aangeschreven dan de Engelse, omdat de Engelsen niet zoveel kaas hebben gegeten van tactiek.”

Hij was bij Real ook vaak geblesseerd.

“Inderdaad, hij heeft veel pech gehad. Maar hij is het ook nooit gewend geweest om veel te trainen. Het voetbal is de laatste jaren veranderd: het is veel krachtiger en sneller geworden. Als speler van rond de 30 moet je dan qua training een versnelling hoger schakelen om dat fysiek bij te houden.

“Die transfer naar Madrid is ondertussen de miskoop van de eeuw gebleken in het voetbal. Ik denk niet dat er ooit meer geld is betaald voor iemand die minder heeft gepresteerd. Op zijn positie bij Real is hij al nummer drie in de pikorde.

“Hij moet eigenlijk naar een club juist onder de top, met een trainer die hem kan stimuleren om veel trainingsarbeid te verrichten en waar hij ook niet te veel belasting heeft. Daar kan hij nog schitteren op zijn manier: niet te veel verdedigen, acties opzetten, de bal in de diepte spelen. Als hij de juiste ploeg vindt kan het allemaal wel goed komen, laten we hem dat toewensen. Maar de wereldtop wil hem niet meer.”

Op sociale media passeren er heel wat lovende filmpjes. Is hij nu een held geworden?

“Ja, dat is iets typisch Belgisch. Hazard was een ongelooflijk talent, maar hij moet ook niet groter gemaakt worden dan hij was. Bij de nationale ploeg was hij op het vorige WK goed in enkele matchen. Maar bij de Rode Duivels was het altijd de vraag: is het de ploeg van De Bruyne of van Hazard? Het is de ploeg van De Bruyne gebleken, maar die kan een goede Hazard wel naast zich gebruiken.

“Door zijn vertrek moeten de Rode Duivels op zoek naar een nieuwe kapitein. Dat zal De Bruyne worden of Courtois. Als ze gaan stemmen, zal Courtois meer stemmen krijgen dan De Bruyne. Maar als De Bruyne geen kapitein wordt, dan gaat het met de hele ploeg de verkeerde kant op. Want een koppige De Bruyne wil je niet op het veld. Daar zal de volgende bondscoach op moeten letten.”