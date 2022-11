Hans Vandeweghe over de Rode Duivels: ‘Wat iedereen vreesde vóór het begin van de World Cup, is uitgekomen’

Welke Rode Duivels krijgen we deze namiddag te zien?

“Dat is de vraag die iedereen zich stelt, ook de internationale waarnemers. Krijgen we België van de laatste jaren: hoog, dominant voetballend en snel de diepte zoekend? Of wordt het de ploeg die het tegen Canada in de broek deed en die uiteenviel in spelers die vooruit wilden, Kevin De Bruyne op kop, en spelers die vooral voor veilig voetbal gingen? Dat zullen we meteen van in de eerste minuten zien. Ik gok op een voorzichtig België.”

Waarom zou België voorzichtig zijn?

“Omdat bondscoach Roberto Martínez Kevin De Bruyne wellicht heeft teruggefloten na zijn uithaal en hem misschien ervan heeft overtuigd dat hij de lat niet moet leggen waar ze bij zijn club Manchester City ligt. Hij zal hem erop hebben gewezen dat het team een positief ingestelde De Bruyne beter kan gebruiken dan de armenzwaaiende kankeraar die hij bij momenten was, heel terecht overigens. Ik denk dat we twee De Bruynes kunnen zien: of het genie van City, maar dan iets lager, of de nukkige De Bruyne die het laat lopen. De eerste geniet de voorkeur.”

Wat voor ploeg is Marokko?

“Een echte ploeg moeten ze nog worden, maar ze hebben heel goede spelers, eigenlijk meer intrinsiek talent dan het huidige België. Een aantal spelers kan met een flits een wedstrijd beslissen. Bovendien komen ze met het mes tussen de tanden. Dit is een World Cup die in hun regio - de Arabische wereld - wordt gespeeld en je ziet dat behalve Qatar al die landen zich dubbel plooien. Ze zijn alvast niet onder indruk van de bezoekers uit andere werelddelen.

“De schandalige uitlating van de zelf geblesseerde Tarik Tissoudali (KAA Gent-spits,red.) dat als De Bruyne last heeft aan de enkel, de Marokkaanse spelers er vol zullen op ingaan, zet zowat de toon van wat we zullen zien. België zet daar best ook mannen tegenover. Daarvan zijn er niet te veel meer in het middenveld, maar Amadou Onana zou er best van in het begin in staan.

“Sowieso krijgt de verdediging weer een aantal snelle spelers tegenover zich waardoor het bibberen wordt. De Rode Duivels houden niet van een ploeg die er vol en snel tegenaan gaat. Ze spelen liever tegen berekende ploegen als Kroatië waarvan het spel beter te lezen valt.”

Speelt Romelu Lukaku?

“Wellicht zal hij niet aan de wedstrijd beginnen, hoewel dat de beste optie is voor iemand die uit blessure terugkomt. De opwarming voor de wedstrijd is dan optimaal. Eerst opwarmen, dan op de bank gaan zitten en je weer opwarmen, is niet ideaal voor een spierletsel. Maar de coacheslogica die niet altijd logisch is. Ik denk dat hij een helft tot enkele minuten zal krijgen naarmate de wedstrijd vordert. Het is dan te hopen voor Lukaku dat hij niet meteen vol gas moet gaan om een eventuele achterstand goed te maken. Het is niet dat hij bij de beloften gaat inlopen. Stress, felle sprints, conditionele achterstand, geen wedstrijdritme, uitdroging door de warmte…als alles bij elkaar komt, is dat een recept voor meer miserie.”

Heeft België verrast tot nog toe?

“Neen, eigenlijk niet. Wat iedereen vreesde vóór het begin van de World Cup, is uitgekomen. Wat iedereen zag na de wedstrijd tegen Nederland, is ook uitgekomen: de Rode Duivels zijn niet meer de ploeg van 2018 die op de helft van de tegenstander voetbalt. Misschien moeten we daar maar leren mee leven.”

We zijn nu in de helft van de groepsfase, wat zijn de voorlopige conclusies?

“Steken er boven uit: Frankrijk, Brazilië en Spanje, maar die moeten vanavond nog tegen Duitsland. Zijn op komst, ondanks die domper tegen Saudi-Arabië: Argentinië.

“De verrassingen zijn Canada, de VS, Ecuador, maar ook Iran en Saudi-Arabië. Al die landen spelen fris van de lever voetbal en dit is ook de eerste World Cup waarbij ze de pretentie hebben - en terecht - om de tegenstander onder druk te zetten op zijn eigen helft.

“Europese voetballanden schrikken daarvan. Die zijn niet gewend dat de hiërarchie zo brutaal overhoop wordt gehaald. Nederland-Ecuador was het beste voorbeeld. Nederland heeft twee keer op doel kunnen schieten, dat is hen nooit overkomen en het was geleden van de World Cup van 1966 dat een team dat overkwam. De Duivels waren zwak tegen Canada, maar Nederland werd gewoon weggespeeld.”

Er vallen veel strafschoppen, is de eerste indruk.

“Dat heeft dan weer te maken met de VAR en wie er achter de VAR zit. Ook hier heb je met cultuurverschillen te maken. Een lichte aanraking in het strafschopgebied is voor de ene VAR goed voor penalty, de andere VAR laat het gaan. Idem voor de scheidsrechters. Wel goed is het sneller bestraffen van trekken en sleuren bij stilstaande fases. Anderzijds missen ze dan weer soms dat verschrikkelijke doorgaan op de voeten en enkels. In België krijg je daar heel consequent een rode kaart voor, maar op deze World Cup blijft dat te vaak onbestraft.

“Het betere VAR-werk wordt natuurlijk geleverd bij buitenspel. Die nieuwe techniek werkt prima en is veel sneller dan de oude. Nu nog alle scheidsrechters en VAR-bedieners op dezelfde lijn krijgen en we zijn een heel eind verder.”