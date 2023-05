Hans Vandeweghe over de exit van Remco Evenepoel: ‘Ergens ook geruststellend, hij moet in een verschrikkelijk goede vorm gezeten hebben’

Dag Hans. De Giro eindigt voor Remco Evenepoel, die gisteren als enige van de ploeg positief heeft getest, terwijl al de rest negatief testte. Hoeveel pech kan je hebben?

“Het is doodzonde en een zware tegenslag. Maar hij komt natuurlijk met meer mensen in aanraking dan de mensen uit zijn ploeg. Hij heeft bijvoorbeeld ook in de buurt gezeten en gekoerst van Filippo Ganna, die ook al positief heeft getest en uit de koers is gestapt. Bovendien wil een negatieve test niet zeggen dat andere teamleden ook niet besmet kunnen zijn of nog worden. Dat is natuurlijk het grote probleem. Evenepoel lijkt me zeker niet de laatste die uit deze Giro verdwijnt.

“Het lijkt mij ook heel moeilijk om dit te voorkomen, tenzij je alle renners als kluizenaars in de koers laat leven, enkel omringd door ploegmaats. Maar dit is een jonge ploeg en Evenepoel is een heel communicatief en bereikbaar iemand – wat voor alle duidelijkheid een compliment is. Moet je hem dan verbieden om nog andere mensen te zien en te spreken? Dat werkt ook niet voor hem.”

Hij won gisteren wel de tijdrit, maar met een kleiner verschil dan verwacht. Was dat al een signaal?

“Daar lijkt het nu inderdaad wel op. Zijn tijdrit was niet op niveau, zeker in het tweede deel. In het eerste deel heeft hij zich nog dubbel geplooid om de snelheid te halen die hij moet halen op de vlakke stukken. Maar dan moet hij gevoeld hebben dat hij dat niet kon volhouden. De rest hield wel hun niveau van hun eerste tijdrit aan, en hij niet.

“Ook op het podium zag hij er behoorlijk gesloopt uit. Dan zijn er twee mogelijke redenen voor het feit dat hij niet meer zo goed kon recupereren: ofwel omdat zijn conditie niet goed is, of omdat hij inderdaad ziek aan het worden is. We weten nu dat het het tweede was.

“Wat ergens dus ook wel geruststellend is: hij moet in een verschrikkelijk goede vorm gezeten hebben om er in het tweede deel van de tijdrit alles te hebben kunnen uitpersen, ondanks de besmetting. In principe stort je in, hij niet, omdat hij conditioneel zo goed is. In normale omstandigheden had hij deze Giro moeten winnen.”

De Giro zelf heeft geen corona-protocol, dus hij was niet verplicht om uit de koers te stappen.

“In theorie niet nee, en heel veel last zal hij er waarschijnlijk zelf ook niet van ondervinden: al die renners, zeker Evenepoel, zijn zo sterk, terwijl het virus al is afgezwakt. Toch lijkt mij dit de juiste beslissing van de ploeg, wetende wat het virus kan aanrichten in een atletenlichaam als je gewoon zou doorgaan. Als dit een snooker-wedstrijd was, zou hij verder doen. Maar met inspanningen als in de koers is dat levensgevaarlijk. Ze zijn zeer voorzichtig, en terecht.”

Evenepoel gisteren bij aankomst in de tijdrit. Beeld Photo News

Opent dit de deur naar de Tour voor hem?

“Tenzij hij echt ziek wordt, denk ik dat hij dat wel zou willen, maar dat het team het zal afblokken. Ze lijken mij niet klaar om het met hem tegen een Pogacar en een Vingegaard op te nemen. Dat is toch nog een ander niveau.

“Hij zal sowieso eerst een tweetal weken moeten recupereren. Dan zijn we begin juni. Om dan opnieuw naar een nieuwe piek toe te werken in vier weken tijd, lijkt mij heel erg lastig. Anderzijds heeft hij een erg jong en getalenteerd lichaam. Dus ze zullen een goed programma voor hem moeten uitdokteren.”

Corona lijkt een blijver in de koers. Hoe moet het wielrennen hier mee omgaan?

“Het lijkt mij heel moeilijk om dit tegen te houden. Er was op voorhand al gewaarschuwd dat het in het peloton zat. En eens het virus in dat gesloten milieu zit bij een rittenwedstrijd, krijg je dat er niet meer uit natuurlijk. Renners leven en fietsen samen, spreken met elkaar, ze zweten, spugen op de grond, noem maar op.

“Maar kan de UCI hier iets aan doen? In de voorjaarsklassiekers hebben altijd al renners gezeten met een verkoudheid. En tenzij ze echt ziek waren, reden ze toen gewoon door en wonnen ze niet omdat ze niet top waren. Maar met Covid-19 doorrijden is gewoon gevaarlijk wegens de mogelijke gevolgen, ook al is het ziektebeeld zelf bij de meesten niet meer zo erg. Dus ik vrees dat er niet veel anders op zit dan wachten tot het virus nog zwakker wordt en in tussentijd voorzichtig blijven.”