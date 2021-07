Hans Vandeweghe over de eerste medaillekansen van de Belgen: ‘Zij maakt een mooie kans om goud binnen te halen’

Wat kunnen we verwachten van deze editie van de Olympische Spelen?

“Het wordt een unieke editie, maar op sportief vlak zou ik niet al te veel conclusies uit de prestaties van de atleten trekken. Ze maken een ongewoon jaar mee en de strenge coronamaatregelen kunnen invloed hebben op hun werk. In het olympisch dorp hebben sporters bijvoorbeeld veel minder bewegingsvrijheid dan tijdens eerdere edities en worden ze gedwongen om enkel met de competitie bezig te zijn. Daardoor is de sfeer anders dan normaal. In een wereld zonder pandemie kregen atleten ook de kans om na afloop van hun wedstrijden vakantie te nemen in het dorp. Nu moeten ze 48 uur na het einde van hun laatste competitie op het vliegtuig stappen.

“Daarnaast zullen er geen toeschouwers aanwezig zijn tijdens de wedstrijden. Voor sporters is het gejoel van supporters erg belangrijk, het valt af te wachten hoe zij zullen presteren nu dat wegvalt. De organisatie liet wel weten dat ze vooraf opgenomen kreten zullen afspelen tijdens de competities. Op die manier kunnen ze de stiltes opvullen.”

Het stadion voor de openingsceremonie. Publiek zal er niet te zien of te horen zijn. Beeld EPA

Welke Belgische atleten maken een grote kans om een medaille binnen te halen?

“De eerste Belg die een medaille kan binnenhalen, is wielrenner Wout van Aert tijdens de wegrit op zaterdag. Hij wordt daar gezien als een van de topfavorieten. Ook skateboarder Axel Cruysberghs komt dit weekend al in actie. Hij woont in de Verenigde Staten en is een enorm talent, maar het blijft afwachten of hij ons land een podiumplek kan opleveren. Daarnaast treedt ook turnster Nina Derwael zondag in actie. Zij moet eerst de kwalificaties overleven, maar de kans is groot dat het haar lukt. Ze is regerend wereldkampioen op de brug met ongelijke leggers en maakt een mooie kans om een gouden medaille binnen te halen.

“Ik kijk in de komende weken ook uit naar de prestaties van judoka Matthias Casse en zevenkampster Nafi Thiam. Zij bewezen eerder dat ze het hoofd koel kunnen houden tijdens stresserende situaties en kunnen hun concurrenten straks het nakijken geven. Ten slotte geloof ik ook in het Belgische hockeyteam en behoren wielrenners Wout van Aert en Remco Evenepoel ook tot de wereldtop. Het Belgian Olympic Team heeft dus zeker kans om een mooi aantal medailles binnen te halen.”

Toshiru Muto, directeur van het organisatiecomité, sluit niet uit dat hij de Spelen zal annuleren als er te veel coronabesmettingen zijn. In welke mate weegt die onzekerheid op de atleten?

“Muto gaf een diplomatisch antwoord, maar ik zou er geen grote conclusies uit zijn woorden trekken. Sinds 1 juli zijn er 106 besmettingen vastgesteld die te linken zijn aan de Spelen. Het gaat daarbij om een klein aantal in vergelijking met de 30.000 aanwezigen. Mochten de coronacijfers plots enorm de hoogte in schieten en atleten ziek worden, zal de organisatie uiteraard gedwongen worden om de stekker eruit te trekken.

Beeld Photo News

“Voorlopig speelt die kwestie echter niet: er zijn strikte veiligheidsvoorschriften en atleten nemen geen risico’s. Dat neemt niet weg dat het frustrerend is voor de sporters die hun olympische droom in het water zien vallen wanneer ze een positieve test afleggen. De Belgische triatleet Jelle Geens zal bijvoorbeeld niet kunnen deelnemen aan de individuele races die maandag plaatsvinden. Als hij een negatieve test aflegt, kan hij wel nog naar Tokio afreizen om er aan de groepsrace deel te nemen.”

Vanmiddag vindt de openingsceremonie van de Olympische Spelen plaats. Wat voor show heeft de organisatie in petto?

“De openingsceremonie bestaat doorgaans uit een combinatie van een klassieke show en een soort parade waarbij de verschillende landen het publiek begroeten. De interactie met het publiek is bijzonder belangrijk tijdens het lange evenement. Tijdens de coronacrisis levert dat natuurlijk problemen rond: want de joelende massa zal dit keer afwezig zijn. Ik verwacht dus dat het een wat saaie show wordt, laten we hopen dat de sportieve prestaties ons die duffe opener straks doen vergeten.”