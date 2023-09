Hans Vandeweghe: ‘De Belgische media hebben zich aangesteld in hun Remco-verering en vooral José De Cauwer’

Wat heeft er zich vandaag afgespeeld? Remco Evenpoel moest op de Col d’Aubisque, de eerste steile klim van de dag, lossen. Wat kan de oorzaak zijn?

“Het was wel een hele slechte dag dit. Remco Evenepoel is compleet gekraakt. We kennen de reden niet. Had hij vandaag de benen niet? Is hij ziek geworden onderweg? Dat laatste lijken we te kunnen uitsluiten: zo zou hij onderweg tegen Philippe Gilbert, die op de motor volgde, gezegd hebben dat hij leeg is. Na de Aubisque is hij een meeloper geworden. Hij is op 27 minuten van ritwinnaar Vingegaard geëindigd.

“Is Evenepoel wel geschikt om grote rondes te rijden tegen de allerbeste renners? Die vraag kunnen we ons stellen. Wat we weten is dat deze Ronde van Spanje een van de sterkst bezette grote rondes van de laatste jaren is. Nog nooit stonden zoveel mogelijke winnaars en ex-winnaars van een grote ronde aan de start. Het blijkt teveel voor Evenepoel. Dat hij zo snel moest lossen en die 27 minuten wijzen op een mentaal probleem.

“Dat heeft hem wel eerder parten gespeeld. Als hij voelt dat er forse tegenstand is, haakt hij af. Dan kraakt hij. Hij zal moeten leren omgaan met slechte dagen en moeilijke momenten waarin hij niet de beste is. Hij is niet de enige renner die met een fiets kan rijden.

“Remco, als atleet ooit groot geworden als voetballer, is genetisch misschien niet in staat om een grote ronde tegen de allerbesten te winnen. Misschien recupereert hij trager dan de andere toprenners. Dat is zijn schuld niet. Maar mentaal moet hij zich over tegenslag of tegenstand kunnen zetten. Is dit nu een drama? Welnee, Evenepoel is 23 jaar. Er zijn er nog die na hun 23ste fysieke stappen hebben gezet en moesten leren om een grote ronde te winnen.”

Nochtans werd er veel verwacht van Evenepoel tijdens deze Ronde van Spanje.

“Dat was een beetje gênant. De Belgische media hebben zich aangesteld in hun Remco-verering en vooral Sporza-co-commentator José De Cauwer bezondigde zich aan pure supporterspraat. Het was allemaal Remco wat de klok sloeg. Als Evenepoel tijdens de zesde etappe moest lossen, en door Kuss op minuten werd gereden, stond dat zijn kans op winst niet in de weg. Ook toen hij tijdens de tijdrit minder inliep dan verwacht, dan was dat niet erg. Het waren allemaal objectieve tekenen aan de wand dat het in een zware bergetappe weleens te zwaar zou kunnen worden voor Evenepoel.

“Ook voor de entourage, en niet te vergeten Remco zelf, zal dit een zware klap zijn. Vader Evenepoel pleitte op een bepaald moment voor betere ploegmaats, beter materiaal en betere omkadering. Daar ligt het dus niet aan. Zijn ploegmaats zijn bij hem gebleven en ze reden sneller dan hun kopman. De ploeg krijgt hiermee ook een zware klap. De etappe van vandaag is niet bevorderlijk voor de rust binnen Soudal Quick-Step.”

Wat betekent dit voor zijn Vuelta. Zit het erop?

“Het zou kunnen dat hij naar huis gaat. Als hij leeg is, moet hij stoppen. Indien niet, zou ik hem aanraden om rustig mee te rijden en af en toe nog een rit uit te pikken. Hij moet dit dan als een training beschouwen. Verder bouwen en de Ronde van Lombardije winnen. Dat is iets wat hij zeker moet kunnen.”

Waar Evenepoel teleurstelde toonde Cian Uijtdebroeks zich uitstekend.

“Fantastisch was het. We bewijzen als Belgen dat we nog andere renners naast Evenepoel hebben die met een fiets kunnen rijden. Cian is piepjong met 20 lentes. Hij is een groot talent bergop. Hij moet nog wel leren met een tijdritfiets rijden. Als Evenepoel de desillusie van de Vuelta is, dan is Uijtdebroeks de ontdekking.”

Wordt deze Vuelta gewonnen door Jumbo-Visma? En wie is nu de echte kopman van de ploeg? Jonas Vingegaard kwam als eerste over de streep, voor klassementsleider Sepp Kuss.

“Ze zijn inderdaad op weg om de drie grote rondes in een seizoen te winnen. Ze staan nu al met drie renners op de eerste drie plekken. Ik had de indruk dat Vingegaard alleen maar deze rit wilde winnen en niet zijn meesterhelper van de Tour uit het rode shirt wilde rijden. Het geheel is groter dan de delen bij Jumbo Visma. Het zou fantastisch zijn als ze drie rondes winnen. Dat bewijst de overmacht. Al zullen andere ploegen mogelijk fel op Kuss beginnen te azen. Kuss heeft getoond de beste te zijn in de Vuelta. Hopelijk wordt de winst hem door het team gegund.”