Hans van Kasteren not amused met uitspraak over mensenhandel: ‘Tormans is te ver gegaan, ik heb een advocaat gecontacteerd’

Jan Tormans, sponsor van veldritploeg Tormans CX, rekende op wereldkampioen veldrijden bij de beloften Joran Wyseure en vicekampioen Emiel Verstrynge om mee de stap te zetten naar de ploeg van Patrick Lefevere. In de plaats daarvan onderhandelde Hans van Kasteren een contract met de broers Philip en Christoph Roodhooft. “Eigenlijk ruikt dit een beetje naar mensenhandel”, zei Tormans daarover.

Van Kasteren laat deze uitspraak niet over zich gaan. “Natuurlijk doet me dat pijn”, zegt hij. “Er wordt een beeld van mij geschetst alsof ik een profiteur ben, dat ben ik niet. Wie mij een klein beetje kent, weet dat ik de procenten die er zouden te verdienen zijn in de cross, niet nodig heb. Ik kan zo ook wel leven. Ik heb aan Joran Wyseure en Emiel Verstrynge, met wie ik al twee jaar samenwerk, nog geen cent in rekening gebracht. Dat ga ik ook niet doen. Ik heb altijd een hart voor de sport gehad, ik weet waar ik mee bezig ben.”

“Als ze eenmaal profwielrenners zijn, wordt het een ander verhaal. Dan vraag ik wel een vergoeding. Dan is het nog maar minimaal, maar dan wil ik mijn onkosten kunnen betalen. Tot vandaag heb ik nul euro van die jongens gezien. Dan vind ik mensenhandel wel een heel grof woord.”

Jan Tormans maakte een parallel met het voetbal. Dat vindt Van Kasteren “helemaal onzinnig”. “In het voetbal komt tekengeld te pas. Dat is hier niet het geval.”

“Ik vind het wel erg jammer, wanneer Jan Tormans meent zijn frustratie op zo’n manier te moeten uiten. Ik vind dat hij hier iets te ver is gegaan. Dat vind ik niet slim voor een zakenman. Dat is een zware beschuldiging. Ik neem hem die uitspraak kwalijk. Ik heb ook een advocaat gecontacteerd met de vraag of we daar iets mee gaan doen. Dit kun je niet zeggen. Dit is het tegenovergesteld van wat ik doe.”

Overigens bleef het daar woensdag niet bij. Op Instagram postte Bart Wellens een foto alsof hij door Verstrynge en Wyseure een mes in de rug kreeg geplant. Zijn broer Geert Wellens ging nog verder. Hij beschuldigde Van Kasteren op Twitter: “Families en huwelijken kapotmaken kan hij (Van Kasteren) als de beste. Nu nog de sport.”