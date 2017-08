Hanne Maudens 23ste op zevenkamp: "Het was heel zwaar"

"Het was heel zwaar", reageerde de 20-jarige Maudens. "Het kogelstoten en het speerwerpen waren een catastrofe en voor de 200 meter had ik de benen niet meer. Het waren lange dagen en ik had een erg korte nachtrust. Dat was het grote verschil met Götzis. Maar dit was een goede leerschool. Ik heb hier veel ervaring opgedaan. Ik heb vooral geleerd dat ik niet zoveel moet nadenken tijdens de proeven. Ik ben nog jong en deze ervaring zal me helpen op het EK van volgend jaar in Berlijn. Met Nafi heb ik niet veel gepraat, slechts enkele woorden gewisseld. We probeerden in de eerste plaats geconcentreerd te blijven."