Hanne en Stijn Desmet kijken uit naar EK: ‘We mikken op medailles in alle onderdelen’

Komend weekend staan voor de shorttrackers de Europese kampioenschappen in het Poolse Gdansk op het programma. De ambities in het Belgische kamp zijn groot na een succesvol 2022. ‘Een gouden medaille op de mixed relay zou het allermooiste zijn.’

Stijn en Hanne Desmet blikten woensdag op een onlinepersmoment vooruit naar het EK. “We zijn sinds dinsdag in Polen en kennen een heel goede voorbereiding. We hebben heel veel zin om er komend weekend iets van te maken”, begint Hanne Desmet. Desmet schitterde vorig jaar met brons op de 1.000 meter op de Winterspelen in Peking. Broer Stijn Desmet haalde twee maanden later dubbel brons (500 en 1.500 meter) op het WK in Montréal. Ook op de wereldbekers in Canada en Kazachstan van de voorbije weken wonnen broer en zus Desmet verschillende medailles.

“Het is een drukke planning op een EK met vrijdag de kwalificaties, zaterdag de 500 en 1.500 meter en zondag de 1.000 meter en relays”, zegt Hanne Desmet. “Persoonlijk zou ik graag de 1.500 meter winnen. Dat is mijn grote ambitie op dit EK, samen met de mixed relay. Dat is een nieuwe discipline, die voor het eerst op een groot kampioenschap staat. We staan er als Europees land het best in gerangschikt. Die gemengde aflossing ligt ons echt wel. Stijn heeft een hoge topsnelheid en kan het goed afmaken. Ik heb dan weer een goede start. De andere twee rijders, Ward Pétré en Tineke den Dulk, kunnen de hoge snelheid ook aan. We hebben alle factoren om er top in te zijn.”

Stijn Desmet treedt zijn zus bij. “We trainen hard op die aflossing. En dat begint zijn vruchten af te werpen. Het is ook gewoon leuk om te doen, om in team te werken. We willen medailles halen op alle onderdelen, maar een gouden medaille op de mixed relay zou het allermooiste zijn.”

Stijn Desmet. Beeld Photo News

Na hun medailles vorig jaar op grote kampioenschappen veranderde de status van broer en zus Desmet. “We worden nu echt aanzien als medaillekandidaten”, knikt Hanne Desmet. “Ik rij dit seizoen al het hele seizoen op een constant niveau, vorig jaar waren de Spelen meer een piek. De tegenstanders kennen mij goed en passen hun tactiek ook aan. Ook qua media-aandacht is er natuurlijk veel veranderd. Onze wedstrijden komen meer in het nieuws. Zo’n persconferentie als vandaag voor een EK hebben we nog nooit moeten geven. Meer en meer mensen kennen ons en onze sport. Het is leuk dat het shorttrack meer leeft. De zichtbaarheid is verhoogd. En ik ben trots dat ik daar een rol in heb kunnen spelen. Het geeft geen extra druk. Ik leg mezelf wel druk op, maar dat is het enige dat ik voel.”

De tegenstand voor Hanne en Stijn Desmet komt vooral uit Nederland, uit hun eigen trainingsgroepje. “Dat is niet altijd leuk voor de sfeer”, erkent Hanne Desmet. “Maar het hoort erbij. Op wedstrijden trek je je niet aan wie je tegenstander is. Ik babbel daar ook niet echt met de Nederlandse meisjes over. We racen tegen elkaar. Iedereen weet wel dat dit de stand van zaken is en dat we tegenstanders zijn. Nederland is in het verleden heel belangrijk voor ons geweest. We hebben er ons kunnen ontwikkelen en zijn heel blij dat we ook dit seizoen kunnen blijven, ook al is er in de staf veel veranderd, met onder meer het vertrek van Pieter Gysel als onze coach.”

“Bij mij is het concurrentieveld iets breder, met iets meer tegenstanders uit andere landen”, geeft Stijn Desmet aan. “Maar het blijft wel een beetje bizar. We trainen constant samen, maar iedereen wil ook van elkaar winnen. De sfeer onderling is goed. Iedereen beseft ook dat het loont om een goede teammaat te zijn en elkaar vooruit te helpen.”