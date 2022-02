Hanne Desmet telt nu mee bij de groten: ‘Op het WK hoop ik weer mee te doen voor de medailles’

Op de Winterspelen heeft België zijn plaats, dankzij Desmet (25). Bart Swings mikt zaterdag nog op goud in de massastart.

Het verhaal van Desmet in Peking is net zo mooi omdat het onverwacht komt. Haar voorbereiding op de Spelen verliep niet ideaal door een hersenschudding met complicaties vorig jaar, maar ze raakte toch op tijd in topvorm. Met haar brons op de 1.000 meter kroonde ze zich tot allereerste Belgische vrouw die een individuele medaille op de Winterspelen behaalde.

Daarna keek sportminnend België nieuwsgierig uit naar haar favoriete afstand, de 1.500 meter. De A-finale haalde Desmet vlot: zowel in de kwartfinale als in halve finale plaatste ze zich als tweede, in de slipstream van haar Nederlandse trainingspartner Suzanne Schulting.

In de finale keek Desmet iets te lang de kat uit de boom. Een trio van topfavorieten rukte zich los en Desmet zat vast achter de andere rijders om haar inhaalmanoeuvre op tijd in te zetten. Met een eindjump eindigde ze wel nog als best of the rest op een knappe maar ook ondankbare vierde plek.

“Ik heb gemengde gevoelens”, reageerde Desmet. “Er zat meer in en ik hoopte in deze finale ook op meer. Maar het niveau lag superhoog met drie olympische kampioenen op het podium. Als vierde eindigen is dan zeker niet slecht.”

Tranen bij Schulting

Desmet hoefde er geen traan om te laten, in tegenstelling tot Schulting. Zij huilde voor de Nederlandse tv-camera’s dat ze na een beuk van de Chinese Yuting Han haar favorietenrol niet kon waarmaken. Voor Schulting, die eerder al twee keer goud won in Peking, is brons een teleurstellend resultaat.

De lat voor Desmet ligt anders: met haar brons en grote regelmaat met drie A-finales mag zij maandag trots van Peking terug naar België vliegen. “Als ik eenmaal thuis ben zal het allemaal wel wat bezinken. Maar ik ben tevreden over mijn Spelen. Nu ben ik een veel grotere naam dan toen ik hier aankwam. Op het WK in maart hoop ik weer mee te doen voor de medailles.”

Ook naast de ijsbaan liet Desmet in Peking trouwens van zich spreken. Ze houdt mogelijk een lief over aan de Spelen, de Amerikaanse schaatser Joey Mantia. Sportief delen ze alvast deze parallel: ook Mantia pakte in Peking een allereerste olympische medaille met brons in de ploegachtervolging.