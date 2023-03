Hamilton voorspelt moeilijke start voor Mercedes

Vol vertrouwen gaat de Nederlander Max Verstappen het nieuwe formule 1-seizoen in, waarin hij zijn derde wereldtitel op rij kan pakken. De Red Bull-coureur doet dat met een veel betere auto dan vorig jaar, zo zei hij voor de eerste vrije trainingen op het circuit van Sakhir in Bahrein.

Verstappen is weer op gewicht, nadat hij in de wintermaanden tien kilogram was aangekomen. In zes weken was dat eraf. “Ik doe mezelf graag een beetje pijn.”

Minder optimisme was er bij zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Volgens hem is Mercedes “nog niet waar we willen zijn”.

Oud-kampioenen Damon Hill en Jenson Button suggereerden dat de 38-jarige Brit overweegt Mercedes te verlaten als het team er niet in slaagt een competitieve wagen samen te stellen. Dat ontkende Hamilton gisteren stellig. “Ik ben een vechter”, zei hij. “En we vechten als een team. Ik houd van de uitdaging om oplossingen te vinden en geloof nog steeds dat ik in staat ben om met de auto iets te doen wat anderen misschien niet kunnen."

De wagen heeft alvast geen last meer van het ‘stuiteren’. “Dat is opgelost, zodat we ons nu kunnen richten op andere zaken”, vertelde Hamilton, doelend op een probleem met de aerodynamica.

“Uiteindelijk zijn het mensen die geruchten creëren zonder feiten”, kwam hij nog terug op een mogelijk afscheid. “Je zou denken dat ze nu wel weten dat ik al sinds mijn dertiende bij Mercedes zit. Ook na een moeilijk jaar ben ik er nog. En of we nu wel of niet weer een moeilijk jaar hebben, ik zal er nog steeds zijn.”