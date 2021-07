Hamilton beukt Verstappen uit GP van Groot-Brittannië, wint race en verkleint verschil in WK-stand

Hamilton startte iets beter, maar Verstappen wist de zevenvoudig kampioen met slim verdedigen voor te blijven. Hamilton kon alleen wel in de slipstream van Verstappen blijven en poogde de Red Bull-coureur in de snelle bochten daarna nog een keer te verschalken. In een van die bochten ging het mis. Hamilton tikte met zijn voorband de achterband van Verstappen aan in de snelle Copse-bocht, die daardoor met bijna 300 kilometer per uur van de baan vloog en met de zijkant hard in de bandenstapel crashte.

Verstappen gaf over de boordradio niet meteen antwoord op de vraag van zijn team of het goed met hem ging. Daarna kreunde hij wat en kwam hij moeilijk uit zijn auto. De dokters waren snel bij hem. Hamilton kon de race zonder grote schade voortzetten.

Het is nog niet duidelijk wat Verstappen precies mankeert, maar volgens zijn teambaas Christian Horner lijkt de coureur in orde. ‘Dat is de grootste winst van vandaag’, zei hij, die verder meedeelde dat Verstappen een gigantische kracht van 51G kreeg te verwerken tijdens de crash.

Vader Jos Verstappen zei voor de camera van Ziggo Sport dat het er ‘goed uit ziet’, maar dat Verstappen wel uit voorzorg is afgevoerd naar het ziekenhuis voor een scan, omdat hij zich licht in het hoofd voelde. ‘Hij heeft ook een flinke pijn aan zijn schouder en is overal een beetje blauw’, zei hij verder.

Hamilton krijgt straf, maar wint wel

Na Verstappens ongeluk werd de race stilgelegd. Daarna ging het vizier al snel op de schuldvraag. Hamilton liet over de boordradio direct weten dat volgens hem Verstappen fout zat. ‘Hij stuurde richting mij, ik gaf die gozer ruimte’, zei de zevenvoudig kampioen. Volgens Red Bull-teambaas Horner zat Hamilton fout: ‘Lewis zette zijn wiel tegen een ander in een van de snelste bochten in dit kampioenschap. Hij heeft hier al zo vaak gereden. Hij weet dat dat niet kan.’

Het team nam meteen contact op met de wedstrijdleiding. Sportief directeur Jonathan Wheatley zei tegen wedstrijdleider Michael Masi dat hij na het zien van meerdere herhalingen ‘erg boos’ was. Masi zei dat gevoel te begrijpen en vertelde Wheatley dat de stewards (scheidsrechters) daarom naar het voorval kijken. Die hadden weinig tijd nodig om een oordeel te vellen. Hamilton kreeg direct na de herstart van de race een tijdstraf van tien seconden. Jos Verstappen vond die straf veel te licht. ‘Ik vind het belachelijk. Zeker in zo’n bocht. Dat kan niet.’

Hamilton had uiteindelijk weinig last van zijn straf. Drie ronden voor de finish haalde hij voor tienduizenden juichende Britten raceleider Charles Leclerc in. Hij won zijn thuisrace en verkleinde zo het gat tussen hem en Verstappen in de WK-stand van 33 naar 8 WK-punten. Het maakte van de crash van Verstappen in Engeland een sleutelmoment in de titelstrijd. Die zal vanaf nu ongetwijfeld een stuk minder gemoedelijker verlopen dan in de eerste negen races.