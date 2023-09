Haar coach leerde Gauff weer lachen op de tennisbaan

Coco Gauff (19) staat op de drempel van de finale in de US Open. Haar opmars dankt de 19-jarige Amerikaanse tennisser voor een deel aan succescoach Brad Gilbert, zelfverklaard liefhebber van eenvoud.

Op de US Open staat de Amerikaanse favoriet Coco Gauff (19) op de drempel van haar tweede grandslamfinale. Het is mede te danken aan succescoach Brad Gilbert, in New York ook tv-commentator.

Gilbert (62) is een zelfverklaarde liefhebber van eenvoud. Zijn eerste advies aan Gauff: meer lachen op de baan. De Amerikaanse heeft er de laatste maanden alle reden toe. Sinds ze na haar teleurstellend Wimbledon in zee ging met de ervaren coach verloor ze slechts één wedstrijd en won ze twee belangrijke toernooien, in Washington en Ohio. Na haar zege op Jelena Ostapenko (6-0, 6-2) van dinsdagavond kan ze zich in de nacht van donderdag op vrijdag (Belgische tijd) tegen Karolina Muchova plaatsen voor de finale van de US Open.

Gilbert was als coach eerder succesvol met haar landgenoten Andre Agassi en Andy Roddick, die hij beiden naar winst in New York loodste. Met Gauff, die vorig jaar al de finale van Roland Garros speelde, kan hij een knappe hattrick voltooien met tennissers van drie verschillende generaties.

Eerder dit jaar begon het weer te kriebelen bij Gilbert, die al jaren niet meer had gecoacht op het hoogste niveau. In zijn thuisstaat Californië trainde hij vooral jeugdspelers, totdat hij werd benaderd door de bekende actrice Zendaya. Die wilde zorgen dat ze goed voor de dag kwam in tennisscènes van haar nieuwste film, vertelde Gilbert aan The New York Times.

Gauff benaderde hem na Wimbledon, waar ze was uitgeschakeld in de eerste ronde. Het roer moest om. Met Gilbert wilde ze opnieuw gaan bouwen en ‘de volgende versnelling’ in haar spel vinden. Sinds het WTA-toernooi van Washington werken ze samen.

De handreikingen die de Amerikaanse veteraan haar deed waren niet nieuw, verklaarde Gauff in de eerste week van de US Open, maar de boodschap kwam beter aan omdat die dit keer van Brad Gilbert kwam. “Hij heeft ontelbaar veel wedstrijden gezien”, zei Gauff. “Met ‘BG’ heb ik een stuk meer vertrouwen in mijn spel.”

Meesterscout

Volgens Andy Murray, die ook met Gilbert werkte, is de Amerikaan vooral een meesterscout. “Hij weet hoe je de zwakheden van tegenstanders kunt uitbuiten”, zei de Engelsman. “Het ging met hem niet zozeer over het technische of fysieke aspect, maar meer over de strategie en manieren om te winnen. Uiteindelijk is dat het belangrijkste.”

Gilbert doet als coach zijn voordeel met de talloze wedstrijden die hij zag als analist en commentator voor tv-zender ESPN. Bij de US Open heeft hij een dubbelrol. Een paar minuten na partijen van Gauff staat hij in zijn colbertje in de catacomben voor interviews met de spelers die na haar de baan opkomen: zo interviewde hij dinsdagnacht de 20-jarige ongeplaatste Amerikaan Ben Shelton nadat die de halve finale bereikte door op zijn landgenoot Francis Tiafoe te verslaan met 6-2, 3-6, 7-6 (7), 6-2. Shelton treft nu Novak Djokovic.

Ook in het coachingsvak van Gauff praat Gilbert graag. Het bevalt zijn pupil niet altijd. “Alsjeblieft, houd op”, schreeuwde de nummer 6 van de wereld hem toe in de vierde ronde tegen Caroline Wozniacki. Het kwam door de stress, verklaarde Gauff later.

Lelijk winnen

Gilbert leerde haar in korte tijd hoe ze ook moeizame partijen over de streep kan trekken. “Als je top wil zijn, is het belangrijk om te leren hoe je kunt winnen als je matig speelt”, zei Gilbert tegen zijn werkgever ESPN. “Ze heeft me al een paar keer verteld: vroeger had ik deze wedstrijd niet gewonnen.”

De coach heeft ervaring met moeizaam tennis, zoals hij in de jaren negentig beschreef in zijn boek Winning Ugly. Als speler bereikte hij de vierde plek op de wereldranglijst, maar makkelijk ging het nooit. In niets blonk hij uit, maar op vrijwel alle vlakken scoorde hij op z’n minst een krappe voldoende.

“Zijn slagen zijn niet iets om over naar huis te schrijven”, zei voormalig US Open-winnaar Arthur Ashe over het spel van Gilbert. “Maar hij is wel snel.” Met de middelen die hij had, won Gilbert twintig toernooien.

Van de speler Gilbert kreeg Gauff – nog altijd maar 19 jaar – niets mee, maar aan de coach beleeft ze momenteel veel plezier. “Een grappige man”, vond ze. Volgens de tennisster uit Florida gedraagt de zestiger zich soms als een kind van tien. Nog altijd kauwt hij op de snoepjes die hij vroeger tijdens zijn partijen steevast in zijn mond had. Gauff weigert ze beleefd. Ook voor de muziek die hij haar laat horen – de Eagles, Tom Petty en Bruce Springsteen – loopt de Amerikaanse nog niet warm.

Gilbert werkte in 1994 nog maar enkele maanden samen met Andre Agassi toen die zijn eerste US Open won. Hetzelfde gebeurde met Roddick in 2003. Of Gauff de volgende wordt? “Hij geeft haar een randje dat ze voorheen nog niet had”, vond drievoudig US Open-winnares Chris Evert, collega van Gilbert in het commentaarhok van ESPN. “Met haar huidige houding en zelfvertrouwen heeft ze het geloof dat ze dit toernooi kan winnen.”