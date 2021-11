Haalt succescoach Conte Tottenham uit zijn slaap?

Na het ontslag van Nuno Espirito Santo maandag is Tottenham erin geslaagd de voormalige coach van Juventus, Chelsea en Inter aan te trekken. Nadat hij in de zomer een aanbod had afgeslagen, zei de 52-jarige Italiaan dit keer ‘ja’ op de vraag van voorzitter Daniel Levy om de club uit de problemen te halen. De beloning mag er zijn: tot eind volgend seizoen gaat Conte 23,5 miljoen euro verdienen.

Het ontslag van Espirito Santo was onvermijdelijk na de 0-3-thuisnederlaag tegen Manchester United. Op papier staat Tottenham er niet eens zo slecht voor: negende in de Premier League, een plek in de kwartfinale van de League Cup en een goede kans om te overwinteren in de Conference League. Onvrede was er vooral over het saaie spel onder de Portugees, dat haaks staat op de avontuurlijke clubidentiteit.

Het futloze spel vloeide voort uit de demotiverende aanpak van Espirito Santo, die tot verdeeldheid had geleid binnen de selectie. Dat kwam aan het licht bij de wedstrijd in Arnhem toen hij een reserveteam het veld instuurde. De frustratie van de tweede garnituur had ook zijn weerslag op het eerste team, waar vedetten als Son Heung-Min en Harry Kane geen schim meer waren van hun vroegere zelf.

Kane weer enthousiast

Kane lijkt gebukt te gaan onder de weigering van Levy om hem in de voorbije zomer te laten gaan naar een grotere club. Dat de 28-jarige spits nu nog bij Spurs rondloopt heeft een grote rol gespeeld bij Conte’s besluit om alsnog naar Tottenham te komen. Op zijn beurt is Kane enthousiast om te spelen onder de flamboyante legende, die zijn drie vorige clubs kampioen heeft gemaakt.

Het enthousiasme van Conte bleek wel uit het feit dat hij deze week al heeft overnacht op het trainingscomplex van Spurs in afwachting van een werkvergunning. Een ander lokmiddel is het prachtige stadion, dat zo zwaar drukt op de financiën van de Londense club.

Het 62.850 plekken stellende stadion heeft al meerdere architectuurprijzen gewonnen, een schril contrast met de sportieve prestaties. De laatste prijs die de 139 jaar oude club won dateert alweer van 2008 toen de League Cup in de prijzenkast werd bijgezet. Het is aan Conte om aan deze droogte een einde te maken.

Tottenham Hotspur - Vitesse Arnhem: donderdagavond, 21 uur