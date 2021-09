Gymfederatie houdt trainers Marjorie Heuls en Yves Kieffer aan boord tot Parijs 2024

Het lijkt vanzelfsprekend maar eigenlijk is het dat niet. Meer dan één turnfederatie schoof de voorbije maanden coaches die in opspraak kwamen aan de kant, tijdelijk of definitief. Kijk naar Nederland, dat turncoach Vincent Wevers uit Tokio weerde. Of naar Engeland, waar succescoach Amanda Reddin voorlopig op non-actief is gezet.

De Gymfed verkoos om haar vertrouwen uit te spreken in hun Franse trainers, Marjorie Heuls en Yves Kieffer, ook al had een lijvig rapport van een onafhankelijke onderzoekscommissie in april uitgewezen dat de twee Franse coaches zich aan psychisch grensoverschrijdend gedrag hadden bezondigd. Heuls en Kieffer boden hun excuses aan, de Gymfed richtte tal van commissies op om dergelijke mistoestanden in de toekomst te voorkomen.

Teamfinale

Case closed, zeker toen Nina Derwael op 1 augustus olympisch goud greep op de brug met ongelijke leggers. Het was niet alleen een triomf voor Derwael maar uiteraard ook voor Heuls en Kieffer, die in 2009 een haast zieltogende elitewerking aantrof in Gent toen ze de Nederlander Gerrit Beltman opvolgden.

Niet alleen het goud van Nina was historisch: de Belgische dames kwalificeerden zich ook voor het eerst voor de olympische teamfinale. En dus zei Heuls in Tokio: “Als iedereen dat oké vindt, dan zijn we wel van plan te blijven.”

Zo loopt het contract van onbepaalde duur van Heuls en Kieffer gewoon voort, minstens tot Parijs 2024, aldus topsportmanager Tim Moriau. “Hun expertise staat buiten kijf. Nu komt het er gewoon op aan om het klimaat gezond te houden. Belangrijk is om op korte termijn de werking verder te professionaliseren en het ethische verhaal verder te ontwikkelen, dan volgen de prestaties vanzelf. We zetten niet alleen in op het fysieke maar ook op het mentale welzijn van de gymnasten.”

Nina in Nederland

Dat het goud van Nina hen in het zadel heeft gehouden, betwist Moriau. Volgens hem is ook de huidige lichting gymnasten vragende partij om verder te werken met hun Franse trainers. “Misschien word ik nu niet geloofd maar dit gaat om meer dan één gymnaste. Het gaat om een hele structuur en over de lange termijn.”

Dat Derwael besliste om haar carrière voort te zetten, speelde volgens Moriau ook geen rol bij de evaluatie. “Zeker omdat Nina nu ook halftijds in Nederland woont en traint (haar vriend Siemen Voet voetbalt bij Zwolle, red.). Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt met Marjorie, die wel de head coach blijft. Mentaal had Nina even een break nodig nadat ze jarenlang naar de Spelen had toegewerkt, maar een maandje geleden heeft ze de trainingen toch al hervat. Al ligt de klemtoon nu voorlopig op finetunen en onderhouden.”

De eerste belangrijke competitie voor Derwael is in principe het WK eind oktober 2022 in Liverpool. Wanneer de opbouw begint, dat hangt af van haar deelname aan Dancing with the Stars, dat dit najaar op Play4 begint. “Ten laatste begin februari zal Nina weer 100 procent aan het trainen gaan”, besluit Moriau.