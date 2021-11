Guardiola steunt De Bruyne volop, ondanks wisselend vormpeil: ‘Alle successen van voorbije jaren zijn dankzij zijn persoon’

Spijt komt zelden op tijd. Bij Manchester City hebben ze geduld met hun beste speler van de afgelopen jaren, zaterdag op het uur vervangen. Het weerbarstige vormpeil van Kevin De Bruyne (30) heeft immers meer dan één oorzaak. Achtergronden bij de dip. Zit De Bruyne woensdag in de Champions League tegen Club Brugge op de bank?

Stemgerechtigd is hij niet, maar als Ballon d’Or-outsider Jorginho één speler mag kiezen wie hij de Gouden Bal wel zou gunnen, dan is het Kevin De Bruyne.

Zo zegt de middenvelder, die Europees kampioen werd met Italië en de Champions League won met Chelsea: “Ik waardeer alles wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Als liefhebber is het genieten. Hij is een speler met buitengewone spelintelligentie.”

Op 29 november, wanneer organisator France Football zijn Ballon d’Or uitreikt, verwacht De Bruyne niet op het podium te staan. Het goud blinkt niet meer, zoals midden-april, toen ze in een Vlaamse televisiestudio luidop droomden van een triomf. Zelfs de hoogste notering ooit voor een Belg - plaats zeven - is geen zekerheid meer.

De hype van de dag maakt plaats voor het realisme. Over een Gouden Bal wordt al vijf maanden niet meer gesproken. Erger nog: vandaag, maandag 1 november, is de mindere vorm van Kevin De Bruyne een van de thema’s in de Engelse media. Het gevolg van een weerbarstige prestatiecurve. Enkele belangrijke goals en opflakkeringen tussenin hebben de perceptie niet kunnen keren.

Beeld AP

Tegen Crystal Palace (0-2 verlies) verspeelde De Bruyne in 60 minuten immers 21 keer de bal. Drie gemiste controles. Twee mislukte dribbels. Vijftien op negenendertig passen kwam niet bij een ploegmaat aan - één op drie is écht wel veel. Zelden zat er zoveel afval in zijn spel.

Met zijn loopwerk en pressing was niets mis. Het leek alsof de voeten niet wilden volgen. Na een inlooptijd van anderhalve maand, waarin hij 13 wedstrijden op rij op het veld stond, hadden ze bij Manchester City gehoopt dat hij een hoger niveau zou halen.

Twee van de vijf vragen aan Pep Guardiola zaterdagavond gingen over Kevin De Bruyne:

- Je wisselde De Bruyne op het uur bij een achterstand. Heeft hij het moeilijk om de juiste vorm te vinden?

- Overweeg je om De Bruyne rust te gunnen?

Guardiola suste. Zoals een goeie vader dat voor zijn kind zou doen. Hij noemde de ingreep tactisch, omdat City met zijn tienen was gevallen. En prees zijn smaakmaker-op-de-dool. Guardiola: “Alle de successen die we de voorbije jaren hebben gehaald, is dankzij zijn persoon. Kevin is zo’n belangrijke speler. Hij is zo’n geweldige man. Elke dag probeert hij beter en beter te doen.”

“Zelfs vandaag heeft hij weer een stap vooruit gezet. In elk seizoen heeft een speler hoogtes en laagtes. De volgende challenge is altijd de belangrijkste. Kevin weet dat. Hij laat het hoofd niet hangen. Dat is het voornaamste. Het zou pas een probleem zijn wanneer hij opgeeft en het laat lopen.” De kans bestaat dat De Bruyne tegen Club Brugge op de bank belandt.

De Bruyne is aan zijn tiende seizoen in het buitenland bezig, maar buiten die vijf maanden op de bank onder José Mourinho, heeft hij nooit zo’n moeilijke periode gekend als nu. De eerste serieuze dip.

Naar de oorzaken hoeven we niet ver te zoeken. De linkerenkel is er één van. De wilde tackle van João Palhinha op het EK liet zijn sporen na op de ligamenten. Tegen beter weten in toch spelen tegen Italië, met twee pijnstillende inspuitingen, maakte die schade nog erger. Hadden de dokters daar niet beter op de rem gaan staan?

Op de vraag of hij spijt heeft, antwoordt De Bruyne vandaag volmondig ‘ja’. Spijt komt zelden op tijd. “De eerste 70 minuten tegen Italië voelde ik me nog best oké”, vertelde hij onlangs op VTM. “Hoe langer de match duurde, hoe oncomfortabeler het werd.”

“Er was de druk om te spelen. Maar als ik wist hoe erg mijn enkel eraan toe ging, zijn had ik niet gespeeld. Goed, dat gebeurt. Op dat moment heb ik de beslissing genomen. En achteraf ben ik daar ook trots op. Ik heb gedaan wat ik kon om de ploeg te helpen.”

Een controlescan in Barcelona begin augustus confronteerde hem met de harde realiteit. De Catalaanse dokter Ramon Cugat, medische raadgever van Man City, meldde dat bij herval een operatie onafwendbaar zou zijn. Een ingreep die De Bruyne maanden aan de kant zou hebben kunnen houden. Een scenario dat vandaag, door de behoedzame aanpak van City, niet meer op tafel ligt.

Beeld Photo News

Bij zijn club hebben ze begrip voor de ups-and-downs bij De Bruyne. De speler zegt dat hij zich alsmaar beter begint te voelen. Pep Guardiola heeft tussen de lijnen door ook al voor geduld gepleit. Guardiola: “Wij kennen allemaal de beste Kevin. Hij moet 100 procent zijn om te kunnen presteren. Hij heeft enkele zware blessures achter de rug. In het verleden heeft hij met de spieren gesukkeld, maar zeker die enkel. En dan was er ook die klap in zijn gezicht in de Champions Leaguefinale…”

De Bruyne herinnert zich niets meer van die botsing. Naast een neus- en oogkasbreuk liep hij ook een hersenschudding op. Sowieso hebben hoofdtrauma’s een impact op het lichaam. De Bruyne was het tijdje zijn gevoel in zijn aangezicht kwijt, maar dat heeft hij ondertussen terug.

Jan Vertonghen bekende vorig jaar dat zijn lijf bijna een jaar nodig had om te herstellen van die verschrikkelijke klap, in de halve finale van de Champions League in 2019 tegen Ajax. Hij sukkelde met duizeligheid en hoofdpijn, maar bleef door voetballen. Negen maanden sleepte hij het kwaaltje in alle stilte met zich mee. Zijn prestaties waren ondermaats. Hij kon niet brengen wat hij wou. Pas na de coronabreak, toen het voetbal twee maanden stillag, vond hij zichzelf weer.

Die Ballon d’Or voor De Bruyne laat nog even op zich wachten.