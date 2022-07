Grote zorgen voor covidtest bij peloton: ‘Minimaal één op de tien renners zal het zitten hebben’

Super Sunday in de Tour, maar niet enkel om sportieve redenen. Meteen na afloop van de rit naar Chatel moesten alle renners een covidtest ondergaan. Het baart veel ploegen en renners zorgen. Zorgt covid voor een schifting in het Tour-peloton? ‘Er zullen zeker jongens naar huis moeten. Indien Pogacar nog eens twee helpers verliest, zit hij in de penarie.’

Voor de start van de negende rit werd bekend dat Guillaume Martin (Cofidis) door een positieve covidtest moest afstappen. Het brengt het aantal opgevers in deze Tour op drie stuks. En dan tellen we het niet starten van Tim Declercq (QuickStep Alpha Vinyl), Matteo Trentin (Team UAE), Samuele Battistella (Astana) en Bryan Coquard (Cofidis) om dezelfde reden niet mee.

Covid waait in het Tour-peloton en het zorgt voor angst. Meteen na de negende rit in Chatel moesten alle renners een sneltest ondergaan. Is die test negatief mogen ze verder. Is die test positief, moeten ze meteen een PCR-test ondergaan, waaruit zal blijken hoe hoog de besmettingsgraad is. Indien te hoog, is een Tour-exit een feit.

Eigen PCR-test-machine

Zeker bij ploegen die recent een covidgeval hadden, leeft de schrik. De ploeg van geletruidrager Tadej Pogacar is er daar één van. Zaterdag moest hun Noorse hardrijder Laengen vertrekken. Ook een verzorger van de ploeg testte positief en vertrok naar huis. “We kijken met lichte vrees naar de covidtest. We nemen alle maatregelen, die maar kunnen, maar dat is blijkbaar niet voldoende”, zegt CEO Mauro Gianetti.

Bij Team UAE nemen ze om de twee dagen een sneltest af bij hun renners, maar dat volstaat niet, want Laengen testte pas positief toen hij klaagde over symptomen. De schrik zit erin bij Gianetti en co. Om niets aan het toeval over te laten hebben ze een toestel aangeschaft dat PCR-tests kan verwerken. PCR-tests zijn over het algemeen betrouwbaarder dan sneltests, beter bekend als de antigeentests.

Stel dat Pogacar op de rustdag nog één of twee ploegmaats verliest door covid, is dat een fikse tegenslag voor het verdedigen van zijn gele trui. “Als dat zo is, moet zijn ploeg de tactiek aanpassen en kan je de koers minder controleren”, zegt Rik Van Slycke, ploegleider van QuickStep Alpha Vinyl. “Indien je normaal iemand hebt om de eerste berg op kop te rijden, een andere renner voor de tweede berg en nog een andere renner voor de laatste berg, dan ga je die nu niet meer hebben. Dan ga je eerst defensiever moet rijden. De kopgroep drie minuten laten wegrijden in plaats van één minuut.”

Het kan zware consequenties hebben. “Als dat gebeurt, zit hij echt in de penarie”, zegt Aike Visbeek, sportief manager van Intermarché - Wanty Gobert. “De Tour duurt nog twee weken. Om opgewassen te zijn tegen de sterke collectieve blokken van Ineos-Grenadiers en Jumbo-Visma heeft hij best wat mankracht ter beschikking.”

Mauro Gianetti. Beeld Photo News

Ook bij de andere klassementsploegen leeft de schrik. “Wij volgen het UCI-protocol”, zegt Rod Ellingworth, sportief manager van Ineos-Grenadiers. “Voor ons is covid echter een ziekte zoals een andere. Wanneer een renner van ons ziek is, mag hij niet koersen, zo hebben we ook ingegrepen met Adam Yates en Tom Pidcock in de Ronde van Zwitserland. Als blijkt dat een renner positief test op covid en een hoge besmettelijkheidsgraad heeft, is het logisch dat die best afstapt. De laatste dagen hebben we nog geen zieken gehad. Hopelijk blijft dat zo.”

Bij Jumbo-Visma zijn ze erg voorzichtig. “Wij testen elke dag, maar dat wil niet zeggen dat we er gerust op zijn", zegt ploegleider Frans Maassen. “Ik ben er vrij nerveus van. Het is oppassen. Je blijft eraan denken. Je ziet iedereen hier ook weer door elkaar heen lopen. We doen het maximale voor ons gevoel en hopen dat het wegblijft, maar covid kan zeker een wedstrijdbepalende factor worden. Het zit in het peloton, dat helpt niet.”

Het rekenmodel van Naesen

Een van de ploegen die in deze Tour al erg geleden heeft onder de nieuwe covidgolf is QuickStep Alpha Vinyl. Recent hebben ploegleiders Wilfried Peeters en Klaas Lodewyck de Tour-bubbel moeten verlaten. “Klaas was nooit positief. ‘Fitte’ eerst ook niet, maar ondertussen wel”, zegt Van Slycke. “Wij zijn blijven testen, continu, om niet te zeggen dagelijks. We hebben ook preventief gewerkt. Na de eerste rustdag is de hele staf vervangen uit voorzorg, maar er is nog steeds een bezorgdheid. Er zijn opnieuw een paar renners besmet in het peloton en dan kan het snel gaan. Ik ga niet zeggen met een bang hartje, maar we zijn op onze hoede.”

Bij AG2R - Citroën moesten ze vrijdag afscheid nemen van Geoffrey Bouchard in deze Tour. “Sindsdien laat onze ploeg nog minder over aan het toeval”, zegt Oliver Naesen. “Ik heb de voorbije drie dagen elke dag een sneltest gedaan. Telkens negatief. Ook bij de rest van onze ploeg. Hopelijk blijft dat zo, maar ik verwacht wel slachtoffers bij de andere ploegen. Onze ploeg test vaak, maar er zijn ook ploegen die amper of nooit hun renners preventief testen. Gezien de besmettelijkheid van deze variant is mijn prognose dat er maandag minimum één op de tien renners de Tour zal moeten verlaten.”

Als de voorspelling van Naesen waarheid wordt, betekent dat zeventien nieuwe opgaves. Tim Wellens (Lotto-Soudal) wil echter niet meegaan in dat rekenmodel. “Ik was er zaterdag met Oli over aan het praten. Hij vreest veel positieve gevallen, maar ik wil het eerst zien. Bij ons is er niet echt nervositeit. We zijn zaterdag allemaal getest en iedereen was negatief. Ik heb veel vertrouwen in de tests die komen, maar ik moet oppassen, misschien keert zich dat straks tegen mij. Wij hebben in ieder geval ons best gedaan om voorzichtig te zijn.”

Bij Lotto-Soudal worden het personeel en de renners om de twee à drie dagen getest. Bij Alpecin-Deceuninck geldt dat enkel voor het personeel. “Bij ons heeft niemand last van symptomen. Het zou mij verbazen, mocht ik nu plots positief zijn, maar toch rijd ik rond met een bang hartje”, zegt Jasper Philipsen. “Statistisch gezien zullen er slachtoffers vallen. De bedreiging dat het op de rustdag gedaan kan zijn, hangt boven ieders hoofd.”

Om de kans op een positieve covidtest te verkleinen, nemen de ploegen hun voorzorgen, maar veel kunnen ze niet ondernemen. “Er bestaat nog geen medicijn tegen een covidbesmetting”, zegt Milan Holvoet, ploegdokter van Lotto-Soudal. “Het enige wat je kan doen, is hameren op een gezonde levensstijl: voldoende hydrateren, eventueel extra vitaminen en antioxidanten innemen, gezond eten, voldoende rust nemen... maar renners doen dat allemaal al. Een wondermiddel is er niet.”