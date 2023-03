Grote opwarmers van de aarde financieren wintersport

Klimaatverandering bedreigt de wintersport, maar tegelijkertijd wordt de internationale ski- en biatlonsport voor een belangrijk deel overeind gehouden door milieuvervuilende bedrijven. Ruim honderd organisaties, evenementen en individuele sporters laten zich ondersteunen door grote CO 2 -vervuilers, zo blijkt uit onderzoek van het Britse bureau New Weather Institute.

Het is op zijn minst een opvallende conclusie, zeker omdat de wintersport ook dit jaar lijdt onder perioden van weinig sneeuw en zeer zacht weer. De eerste zeven wedstrijden in het alpineskiën werden uitgesteld en ook de biatlon moest even wachten voor de sportwinter kon beginnen.

Veel automerken

Hoewel de wintersport afhankelijk is van koude condities zijn de banden met grote CO 2 -vervuilers en dus aanjagers van opwarming van de aarde nog innig, zo blijkt. Net als bij andere mondiale sporten zijn in de winterdisciplines vooral automerken prominent aanwezig (83 sponsorovereenkomsten). Toyota, Subaru, BMW en Audi zijn belangrijke sponsors. Dat is overigens al jaren zo. Audi is al 21 jaar actief als sponsor van de internationale skifederatie FIS en al vanaf 1984 van de Duitse skibond. BMW zit in biatlon en bobslee.

Ook zijn sponsorcontracten aangegaan door twaalf oliemaatschappijen. De Petrol Group is hoofdsponsor van de wereldbekers schansspringen, snowboard en biatlon in Slovenië. Het Noorse Uno-X is privésponsor van een van biatlons grootste atleten, de Noor Johannes Hosflot Klaebo.

In totaal gaat het om miljoenen euro’s aan sponsoring. In het rapport wordt Emil Johansson Kringstad aangehaald, een Zweedse crosscountryskiër. “Het is de ironie dat sponsoring door milieuvervuilende bedrijven zo gewoon is in een sport die zo afhankelijk is van koude winters en sneeuw.”

De onderzoekers roepen de wintersportinstanties én sporters op sponsoren die een leefstijl met fossiele energie propageren te weren. Bovendien moeten organisaties zo snel mogelijk met een plan komen om in 2030 CO 2 -neutraal te zijn. De gevolgen van opwarming van de aarde zullen immers grote gevolgen hebben voor de wintersport. Gemiddeld gezien duren de koude winters met genoeg sneeuw nu al ruim een maand korter dan het langjarig gemiddelde, blijkt uit onderzoek dat begin januari werd gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Nature Climate Change.

New Weather Institute-onderzoeker Andrew Simms propageert een andere oplossing: hernieuwd activisme bij sporters zelf. “Atleten zelf kunnen veel bereiken. Wat opvalt is dat de laatste jaren het aantal atleten dat zich uitspreekt snel toeneemt. Zij zijn heel belangrijk, want de sport staat wat duurzaamheid betreft nog onder aan de skipiste en we moeten omhoog klimmen. Daar zijn atleten voor nodig die het klimaatpunt blijven benoemen.”

Open brief

Alpineskiër Julien Schütter deed begin februari precies dat. Hij schreef een open brief aan de FIS, met daarin het verwijt dat de duurzaamheidsmaatregelen onvoldoende waren om de koude winters te beschermen. Dit deed hij onder meer na kritiek op het reisschema: dit jaar moesten de skiërs twee keer de oceaan over van Europa naar de VS.

Zijn brief werd door meer dan tweehonderd andere atleten ondertekend. De FIS stelde dat ze juist wel veel doet rond duurzaamheid. Er werd onder meer gewezen naar een groot project in het regenwoud in Peru, waarmee de CO 2 -uitstoot van de sport “meerdere keren” zou worden gecompenseerd. Maar, zo zei Schütter, cijfers daarover zijn vaag en amper vindbaar en het regenwoudproject wordt beheerd door een bedrijf waarvan FIS-baas Johan Elias medeoprichter is.

In december verstuurde de FIS nog een persbericht: het contract met Audi (dat in 2021 nog 90 procent van de geproduceerde auto’s op benzine of diesel liet rijden) is met vier jaar verlengd.