Grootste tegenstander van Anderlecht is zelfvertrouwen, zegt Mazzu

“Ik heb geen glazen bol”, zei Felice Mazzu. “Ik kan niet met zekerheid zeggen dat we tegen Zulte Waregem met dezelfde intensiteit aan de aftrap zullen verschijnen als tegen Club Brugge. Ik ga er in elk geval alles aan doen om het de spelers duidelijk te maken. Een wedstrijd tegen de beste ploeg van België of tegen de laatste in de stand: qua voorbereiding, inzet en intensiteit mag dat geen enkel verschil maken.”

Ondanks de 0-1 tegen Club Brugge bleef het rustig rond het Lotto Park. De nederlaag kwam aan, maar het gevoel dat Anderlecht misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen had gespeeld, zalfde de ziel van het publiek.

Feit is wel dat Anderlecht in het klassement ergens tussen hoop en wanhoop bengelt. “Een trainer wordt finaal altijd afgerekend op de resultaten”, zei Mazzu op zijn persconferentie voor de trip naar Waregem. “Maar de groep vindt dat ze tegen Club Brugge qua intensiteit en verticaliteit goed hebben gespeeld. Alleen verloren we opnieuw.”

Doellijntechnologie

Waarna Mazzu nog even terugkwam op de fase waarbij Simon Mignolet in twee keer een poging van Fábio Silva uit zijn doel haalde. “Jammer dat er in België geen doellijntechnologie voorhanden is. Ik heb die bal van Silva vanuit alle mogelijke hoeken bekeken en naar mijn mening was hij toch over de lijn. Het blijft frustrerend dat we niet minstens een punt hebben gepakt.”

Iedereen is gemotiveerd tegen de ploeg die al zeker is van de Europese winter in de Champions League. Kan Anderlecht het ook tegen een ploeg die vecht voor het behoud in 1A? Mazzu: “In mijn ogen mag er nooit een verschil zijn in de manier waarop je een wedstrijd aanvat, ongeacht de plaats in het klassement van de tegenstander. Ik ga ervan uit dat mijn spelers dat ook beseffen.”

Felice Mazzu: "Het blijft frustrerend dat we tegen Brugge niet minstens een punt hebben gepakt.” Beeld Photo News

Het positieve gevoel dat Anderlecht overhield aan de topper tegen Club werd ook gestaafd door de cijfers. Anderlecht was nog maar de tweede ploeg met dertig baltoetsen in het zestienmetergebied van Club Brugge, Genk was op de eerste speeldag de andere ploeg die daarin slaagde. Aan acties in de zestien lag het dus niet; de efficiëntie daarentegen liet het afweten.

“Was het Jürgen Klopp of Pep Guardiola die deze week nog zei dat het onmogelijk is om te trainen op efficiëntie. De mate waarin je efficiënt bent, wordt bepaald door het zelfvertrouwen van de spelers. Daar schort het voor ons. In onze oefeningen op training proberen we de jongens zoveel mogelijk vertrouwen te laten opdoen.”

Topschutter

In een poging dat scoringsprobleem op te lossen dropte Mazzu de zeventienjarige Lucas Stassin in de ploeg tegen Brugge. “Als je de topschutter uit de Challenger Pro League in de rangen hebt, is het niet onlogisch dat je hem ook zijn kans geeft bij de A-ploeg”, legde hij zijn keuze voor Stassin uit. “Met die bal op de paal was hij er dicht bij.”

Vraag is of Stassin ook op Waregem het vertrouwen van zijn coach behoudt. “Stassin is een jongen die nog moet ontdekken wat het is om prof te zijn en veel wedstrijden op korte termijn af te werken. Ik weet niet of het een goed idee is om hem meteen twee wedstrijden op rij te laten spelen.”

Zulte Waregem - Anderlecht om 20.45 uur