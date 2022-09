Grootste handelshuis van Europa ligt in Amsterdam

De eer van biggest seller ging met 160 miljoen euro tot enkele dagen geleden naar Manchester City, de Engelse grootmacht die de voorbije jaren vooral boven in het lijstje van grootste uitgevers te vinden was. Maar nu Antony is gearriveerd aan de rode kant van de stad en United beet heeft voor 100 miljoen wipt Ajax met een reuzensprong naar de koppositie. De totale inkomsten? Ruim 216 miljoen. Hoewel de markt in verschillende landen nog een paar dagen geopend is, wijst niets erop dat Ajax nog achterhaald zal worden.

Dat de kassa in Amsterdam het hardst rinkelt is niet helemaal nieuw. Ajax sloot in 2019 en 2020 ook deals voor (in totaal) dik 300 miljoen euro. Ter vergelijking: de Champions League-ploeg uit 1995 bracht omgerekend ruim 40 miljoen op. Acht jaar later verdiende Ajax aan de lichting met Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder het dubbele.

Niet te koop

Met de uittocht van de succesploeg van 2019 werd de verkoopwaarde van dat team verviervoudigd. Nicolás Tagliafico droeg daar met zijn transfer naar Olympique Lyon voor 4 miljoen euro onlangs nog een steentje aan bij. Vorig jaar was van een exodus eens geen sprake. Ajax hield het elftal intact, haalde prompt de maximale score in de poulefase van de Champions League en werd meteen weer uit elkaar getrokken door de Europese top. Twee clubs zijn daar vooral verantwoordelijk voor. Zo shopte Bayern München relatief goedkoop in Amsterdam voor Noussair Mazraoui (transfervrij) en Ryan Gravenberch (18 miljoen euro, plus 6 miljoen aan bonussen).

Lisandro Martínez en Antony waren aanvankelijk niet te koop, tot United met alsmaar hogere biedingen zelfs de ogen van de Ajax-leiding liet twinkelen. Het Zuid-Amerikaanse duo, voor wie United samen 152 tot 167 miljoen euro over heeft, levert Ajax meer op dan alle uitgaande transfers van de zeventien overige Nederlandse eersteklassers samen. Nou ja, bruto dan.

Ajax nam niet met minder dan de magische grens van 100 miljoen euro genoegen voor Antony, vanwege percentages die afgestaan moeten worden aan zijn voormalige club São Paulo, de speler zelf en diens zaakwaarnemer. Het is dus niet zo dat Ajax die 216 miljoen binnen een maand krijgt bijgeschreven. Naast de kosten die bij uitgaande transfers komen kijken, maken kopende clubs grote sommen in termijnen over en zijn niet alle bonussen vanzelfsprekend.

Als het aan de trainer lag, was Ajax de op één na beste verkoper gebleven. Alfred Schreuder (ex-Club Brugge) wilde Antony behouden om de kansen op de titel en vooral overwintering in de Champions League zo groot mogelijk te houden. Daarin kreeg hij bijval van de technische leiding. Ook technisch manager Gerry Hamstra verkocht Antony liever niet. Het technisch hart wist echter ook dat er een bod kon komen waarbij de raad van commissarissen zou ingrijpen. Zover hoefde het met dank aan algemeen directeur en voormalig Mancunian Edwin van der Sar niet te komen.

“Nu valt de keuze van Erik ten Hag op hem, draait United slecht en naderen we het einde van de transferperiode. Dan slaat de gekte toe. Ajax is gek als ze deze transfer niet door laten gaan. Hij is dit bedrag bij lange niet waard”, zei topzaakwaarnemer Rob Jansen al over een potentiële recordsom met acht nullen voor de Braziliaan.

Duo Hamstra-Huntelaar

Zo wordt Ajax vooral als spekkoper gezien en gaat het amper nog over de handelsgeest van de in februari opgestapte Marc Overmars. Nog in het jaar van diens pijnlijke aftocht bereikt Ajax onder technisch manager Gerry Hamstra en rechterhand Klaas-Jan Huntelaar een nieuwe mijlpaal.

En dan te bedenken dat het duo bijna niet was ontstaan, omdat de raad van commissarissen nagenoeg rond was met Alex Kroes, voormalig eigenaar van Go Ahead Eagles. Dat zag de directie niet zitten, waarna Huntelaar werd binnengehaald. Kroes zei in de onderhandelingen over keeper Jay Gorter tegen de over de vraagprijs morrende Overmars: “Marc, jij weet net zo goed als ik dat zodra Jay jullie shirt draagt, hij meteen het dubbele waard is van wat jij betaalt.” Het is de sterke naam die Ajax als talentenhuis opbouwde die ertoe leidt dat jagende clubs met meer geld moeten zwaaien om grote beloften te vangen.

Ajax verkocht verdediger Lisandro Martínez voor 57 miljoen euro aan Man United. Beeld Photo News

Topdeals voor topspelers sluiten blijkt voor Ajax niet zozeer de kunst. Overmars hield het verlies op miskopen echter ook beperkt. Daar ligt ten opzichte van hun voorganger voor Huntelaar en Hamstra, die deze week Sean Klaiber voor 0 euro naar FC Utrecht zagen terugkeren, een uitdaging.

Die lag er ook op de ultrakorte termijn, om de erfenis van Antony in goede handen te leggen. Ook om Schreuder alsnog te pleasen en de Champions League-aspiraties een boost te geven. Met Hakim Ziyech, voormalig lieveling van trainer en publiek, dacht Ajax meteen in de roos te kunnen schieten. Zijn terugkeer was echter onhaalbaar. Op de slotdag van de transferperiode in Nederland zocht Ajax dan een akkoord met Sevilla over winger Lucas Ocampos. Kan hij in een nieuwe stad en bij een nieuwe club meteen schitteren?