Groenste voetbalploeg ter wereld promoveert: Forest Green Rovers doet het met veggieburgers en koeienmest

De Engelse derde klasse heeft er volgend seizoen een opvallende nieuwkomer bij. Met spelers die een veganistisch dieet volgen, op een elektrische bus naar uitmatchen rijden en shirts van bamboe dragen is Forest Green Rovers de groenste voetbalploeg ter wereld.

Groot feest afgelopen weekend in Nailsworth, een stadje met hooguit 6.000 inwoners. Met nog twee wedstrijden te gaan is de plaatselijke voetbalploeg al zeker van promotie naar de League One, de Britse derde klasse.

Forest Green Rovers, opgericht in 1889, is niet zomaar een club. Het is de groenste voetbalclub ter wereld, wat intussen al officieel werd erkend door de wereldvoetbalbond FIFA en de Verenigde Naties. Naast het winnen van wedstrijden heeft de ploeg nog een missie: zo weinig mogelijk CO 2 uitstoten.

Toen Dale Vince in 2010 de financieel noodlijdende club overnam, besliste hij meteen om rood vlees van het spelersmenu te schrappen. Enkele weken later gebeurde dat ook bij de eetkramen voor de fans.

Elektrische robotmaaier

Als een van de eerste Britten richtte Vince begin jaren negentig een bedrijf in windturbines op. Vandaag is hij multimiljonair en eigenaar van Ecotricity, een van de grootste groenestroombedrijven in het Verenigd Koninkrijk en shirtsponsor van de ploeg. Maar bovenal wil Vince zelf het goede voorbeeld geven.

Volgden de spelers al sinds 2010 een vegetarisch dieet, dan werden in 2016 ook dierlijke zuivel en eieren verboden. Trainen en spelen doet Forest Green Rovers op een grasmat die alleen wordt besprenkeld met regenwater, azijn, zeewier en koeienmest. Het afrijden? Dat gebeurt met een elektrische robotmaaier die wordt opgeladen door de bijna tweehonderd zonnepanelen op het stadiondak. Ook de spelersbus voor de uitwedstrijden is elektrisch.

De grasmat wordt met zeewier en koeienmest behandeld. Beeld BELGAIMAGE

De parking aan het stadion staat trouwens vol gratis laadpalen, zo hoopt Dale zoveel mogelijk supporters richting elektrisch rijden te stuwen. Die fans hebben trouwens al lang geen keuze meer als het over de drank- en eetstandjes gaat. Hebben ze geen zin in veggieburgers, dan kunnen ze ook opteren voor curry van gember of frietjes van zoete aardappel. Maar voor een ouderwets vettige snack moeten ze het dus ver buiten de stadionmuren zoeken. Er vloeit wel nog bier uit de tapkranen, maar dan uitsluitend duurzaam gebrouwen.

Recyclageshirts

Bij voetbalfans wereldwijd zijn de shirts van Forest Green Rovers intussen heuse verzamelobjecten geworden. Niet alleen om het schreeuwerige zebrapatroon, maar vooral omdat ze van recyclagematerialen zijn gemaakt. In de fanshop hangen spelersshirts van bamboevezels en gerecycleerde koffiedrab. Die doorstonden dit seizoen moeiteloos het trekwerk van de tegenstander.

“Voor alles geldt: het moet het beste van het beste zijn”, vertelde Vince onlangs. “Dat is mijn filosofie. Stel nu dat we een organisch veld zouden hebben waarop amper te voetballen is… Het werkt alleen als het goed is, anders slagen we er nooit in de supporters te overtuigen. Dus ons veganistisch eten is erg goed eten.”

Voor al deze duurzame opofferingen worden de spelers van Forest Green Rovers beduidend beter betaald dan hun reeksgenoten, en dat zal ook volgend seizoen het geval zijn. Eigenaar Vince wil met zijn ploeg zo snel mogelijk naar de Championship, de tweede klasse, vlak onder de Premier League. Of dat nu lukt of niet, vanaf 2025 speelt de ploeg sowieso al in een nog milieuvriendelijkere omgeving: het Eco Park Stadium, ontworpen door Zaha Hadid Architects en volledig gemaakt van hout.

“We krijgen steeds vaker de vraag van andere voetbalclubs of ze een keer een kijkje bij ons mogen nemen”, zegt Vince. “Laatst nog een club uit Polen, bijvoorbeeld. Dat doet me goed. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat meer clubs zich over hun beleid gaan buigen, om te kijken of het duurzamer kan.”