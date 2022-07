Groene trui Lorena Wiebes sprint naar winst in langste etappe van Tour de France Femmes

De langste etappe van de Tour, van Bar-le-Duc naar Saint-Dié-des-Vosges, was 175 kilometer lang en ging over een glooiend terrein met twee klimmetjes van de vierde categorie. Dat is een afstand die de meeste rensters alleen wel eens tijdens trainingen afleggen.

De Australische Anya Louw, de Française Victoire Berteau, de Amerikaanse Emily Newsom en de Cypriotische Antri Christoforou reden lang op kop. De rit werd ontsierd door een valpartij ruim 40 kilometer voor de finish, waarbij ruim dertig rensters betrokken waren. De Nederlandse Chantal van den Broek-Blaak was een van de slachtoffers. Ze moest zich laten behandelen aan een wond bij haar rechterelleboog.

Bij de valpartij ging bijna de helft van het peloton tegen de vlakte. Beeld Photo News

Berteau en Christoforou bleven alleen over in de kopgroep. Zij werden ruim 2 kilometer voor de finish achterhaald. Dat kwam vooral omdat de rensters van Jumbo-Visma en Team DSM op kop van het peloton waren gaan rijden. Zij zagen kansen voor een tweede etappezege voor Vos en Wiebes.

De Italiaanse Elisa Longo Borghini nam vlak voor de finish de verkeerde afslag. Wiebes en Vos lieten zich niet verrassen. Wiebes was veruit de sterkste in de massasprint. In de strijd om de groene trui liep ze punten in op Vos, de draagster van de gele trui en leidster van het puntenklassement.

De zesde etappe lijkt een overgangsrit op de maat van vluchters, al zijn er ook sprinters die de vijf heuveltjes op het 128,6 kilometer lange parcours tussen Saint-Dié-des-Vosges en Rosheim wel aankunnen.