Groen in de Tour, dat blijft het doel: Sagan werkt aan comeback en maakt zich op voor strijd met Van Aert

Peter Sagan had grote ambities in het Vlaamse voorjaar. Hij wilde voor de vierde keer Gent-Wevelgem winnen, dat zou een record zijn. En hij keek al vooruit naar de Tour de France. “Ik heb zeven keer de groene trui gewonnen. Ik moet dat record nog naar een hoger niveau brengen. Als ik de Tour rijd, wat het plan is, ga ik weer voor groen.”

Dat zei Sagan enkele dagen voor de E3 Harelbeke, in een exclusief gesprek met Het Laatste Nieuws. Wat daarna volgde had Sagan niet zien aankomen. Hij werd 68ste in Harelbeke, gaf op in Gent-Wevelgem, schrapte de rest van het klassieke voorjaar, trok naar het Circuit de la Sarthe en gaf ook daar op, in de tweede rit.

“Peter voelde zich vermoeid, hij had pijn in de benen, na de trainingen en na de wedstrijden. Dat had hij nooit gevoeld. We hebben een hele reeks tests gedaan. Een specifieke oorzaak voor zijn problemen konden we niet vinden. We hebben besloten dat Peter nog de nasleep voelde van een coronabesmetting eind december, begin januari. Noem het een post-coronasyndroom.”

Aan het woord is Jens Van Beylen (27), de Belgische trainer van Peter Sagan bij zijn nieuwe team TotalEnergies. Van Beylen begeleidt Sagan sinds hij eind vorig jaar de overstap maakte naar de Franse ploeg. En Van Beylen probeert, na de voorbije moeilijke weken, Sagan weer naar zijn beste niveau te brengen voor de Tour de France.

Om te beginnen met een totale rustperiode na zijn opgave in de Sarthe. Van Beylen: “Peter moest er fysiek en mentaal tussenuit. Hij kon zelfs even vakantie nemen met zijn zoontje Marlon. Noem het een volledige reset. We hebben de symptomen opgevolgd en Peter heeft een goede basis onderhouden.”

Vorige week is dan het serieuze werk begonnen. Op 12 mei vloog Sagan, in het gezelschap van zijn ploegmaat en vriend Daniel Oss, naar Utah in de VS. Hij is er ruim drie weken op hoogtestage, tot 5 juni.

Van Beylen: “Het is een stage volgens het principe live high, train high. Hij leeft op 2200 meter hoogte en dat is daar het laagste punt. Hij kent het daar, hij is er vaker geweest. Hij is een ongelooflijke mountainbikefan en hij vindt er heel geschikte MTB-parcoursen. Dat is een welgekomen variatie in zijn trainingen en een goede manier om aan te passen aan de hoogte. De komende weken zal de intensiteit worden opgevoerd. De signalen zijn veelbelovend. Maar we moeten natuurlijk voorbehoud maken voor hoe hij weer in wedstrijden gaat presteren, met tempowissels en hoge intensiteit.”

Van Beylen houdt regelmatig contact met Sagan. “We sturen berichten en hij belt vaak. Hij is erg vriendelijk en hij communiceert heel open.”

Het plan is dat Sagan zijn rentree maakt in de GP Gippingen/Aargau (10 juni). Daarna rijdt hij de Ronde van Zwitserland (12 juni) en dan gaat hij naar de Tour.

“Het doel is dat hij weer maximaal gaat presteren. Hij is een nieuwkomer in de ploeg en hij heeft zich nog niet kunnen bewijzen of zijn stempel kunnen drukken”, zegt Van Beylen. “Dat zorgt voor frustratie bij hem, meer dan bij ons. Er is bij ons geen druk.”

Voorlopig is het afwachten hoe de stage in Utah verloopt. Over de groene trui in de Tour hebben ze nog niet gesproken, zegt Van Beylen. Maar hij weet dat het leeft in het hoofd van Sagan. “Ik ben overtuigd dat Peter dat gevecht nog kan leveren. Hij is ongelooflijk ambitieus. Hij heeft een heel groot doorzettingsvermogen om te bereiken wat hij wil bereiken. Als hij weer honderd procent kan trainen zal hij meedoen voor de groene trui.”

Dat Sagan verzadigd zou zijn, zoals velen inmiddels beweren? Van Beylen gelooft het niet. “De honger is nog heel groot, hij wil nog altijd iets laten zien.”