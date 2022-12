Griner dribbelt en dunkt weer, maar het wordt nooit meer zoals vroeger

Tien maanden zat Brittney Griner (32) in een Russisch strafkamp en wilde ze niet basketballen. Eenmaal terug in Amerika kon ze de bal niet langer negeren. De Amerikaanse, die vorige week werd geruild voor de Russische wapenhandelaar Viktor Boet, dribbelt alweer en maakte haar eerste dunk, zo zei haar zaakwaarnemer Lindsay Kagawa Colas tegen sportzender ESPN.

Grinder speelde weer met een bal op de Amerikaanse legerbasis Fort Sam Houston in Texas, waar ze na haar vrijlating verblijft en haar vrijheid had gevierd met een flinke barbecue. Griner ondergaat er bovendien medische tests en herstelt er van haar gevangenschap.

Griner, 2,05 meter lang en met onder meer twee gouden olympische medailles een ster in het vrouwenbasketbal, werd in februari opgepakt nadat ze bij een controle op weg naar haar club in Jekaterinenburg flacons cannabis in de vorm van olie bij zich bleek te hebben. Ze werd gearresteerd vanwege drugssmokkel. Niet veel later begon de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Koude winter

De Amerikaanse kreeg negen jaar celstraf, waarna ze naar een Russisch strafkamp in Mordovia werd gestuurd. De basketbalvedette zag de ring hangen, maar ze weigerde te spelen met de bal die haar advocaten voor haar meebrachten. Dat was te pijnlijk. Wel schoor ze haar dreadlocks af, om zo de koude winter makkelijker door te komen. Haar haren zouden niet goed drogen als ze lang waren. Verder werd ze volgens haar advocaat gedwongen om de hele dag zwaar werk te doen, omdat haar handen te groot waren voor het belangrijkste werk dat in die kolonie werd gedaan: het naaien van uniformen.

Vorige week werd Griner geruild voor ‘koopman des doods’ Boet. In het vliegtuig terug naar de VS had ze volgens Roger Carstens, de speciale afgezant van de Amerikaanse regering, twaalf van de achttien uur gepraat met andere aanwezigen in het vliegtuig. Het was iets wat ze heel graag wilde, aldus Carstens. “Ze zei: ‘Ik heb tien maanden in een kamp naar Russisch geluisterd. Ik wil praten.’”

Op het vliegtuig naar Abu Dhabi, waar ze geruild werd voor de Russische wapenhandelaar Viktor Bout. Beeld AP

Geen druk

Of ze echt terugkomt op het basketbalveld is de vraag. Vooralsnog is er geen enkele druk om terug te keren, stelde Colas. “Ze heeft vakantie en mag in alle rust besluiten wat ze wil doen. Vergeet niet dat ze moet terugkomen in een wereld die voor haar is veranderd. Als het gaat om veiligheid wordt het nooit meer hetzelfde. En ik denk dat het niet de wereld is die ze koos, maar ze zal haar bekendheid inzetten voor de goede zaak.”

Griner is lesbienne en ageert fel tegen racistisch, institutioneel politiegeweld in Amerika. Om die reden kreeg haar vrijlating kritiek van de politieke rechterkant in het land, terwijl Paul Whelan nog steeds vastzit, een voormalig marinier die eveneens in een strafkamp zit.

Colas zei dat Griner deze week een eerste bericht zal sturen. Het basketbalseizoen begint in mei. “Als ze terug wil komen, is het aan haar om dat aan te kondigen. Er is geen tijdschema voor.”