Grillige reuzendoder Standard slaat weer toe: ‘Sterker als we niet moeten winnen’

3-0 tegen Club Brugge, 3-0 tegen Antwerp, Anderlecht werd op Sclessin weggeblazen vooraleer de klassieker gestaakt werd en nu werd er ook op Union gewonnen. De ploeg van Ronny Deila is de meest verwarrende in 1A. Soms zo goed, soms dramatisch slecht. Dit Standard staat er op de grote momenten. Zaterdag in het Dudenpark ook weer.

Terwijl Union bezig was aan een indrukwekkende reeks en leider Genk na puntenverlies onder druk kon zetten, waren de Rouches plots op hun best. Zinckernagel, Donnum en Balikwisha leken weer spelers die bij elke Belgische club in de basis zouden staan. Je begrijpt dan weer even waarom de Luikenaars nog in de running zijn voor de top vier.

“We hebben nog maar eens getoond dat we iedereen kunnen verslaan als we op ons best zijn”, zei Deila achteraf. Maar de Noor is een verstandig man. Hij weet dat zijn ploeg wispelturig en fragiel is, en zelf het spel op dit moment niet of onvoldoende kan maken. Vandaar dat hij weigerde mee te gaan in euforie en op de rem ging staan. “Play-off 1 zal heel lastig worden. Dan zouden we de bal toch langer in de ploeg moeten kunnen houden en niet altijd op de reactie moeten vertrouwen.”

Op Union had Standard 39 procent balbezit, maar het kwam tot zes uitgelezen kansen. De vier goals waren niet gevleid: Zinckernagel kopte nog op de paal en Balikwisha schoot van dichtbij op Moris. “Dit soort wedstrijden ligt ons beter dan de matchen die we moeten winnen”, wees Deila op de nederlagen tegen onder meer Eupen, Seraing en Kortrijk. Afwachten welk gezicht Standard zondag op Antwerp zal tonen. (BFA)