Greipel bindt in: "Ik bied Sagan mijn excuses aan, sanctie is te zwaar"

Volgens Greipel had hij maandag ook al ruzie met Sagan in de derde rit, die de wereldkampioen won. "Er is een renner in een regenboogtrui die denkt dat hij zich alles maar kan permitteren. Hij heeft mij in de tussensprint ook al zoiets geflikt. Ik vind dat hij zijn regenboogtrui op deze manier weinig eer aan doet. Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat ik boos ben als je de beelden van zijn actie ziet. Ik vind dat sprinters respect voor elkaar moeten hebben, waarbij ik niet wil zeggen dat het de bedoeling was van Sagan om iemand ten val te brengen. Toch moeten de acties die je maakt in een sprint wel verantwoord blijven. Ik ben van mening dat dit niet het geval was vandaag, net als gisteren bij de tussensprint en dan moet er opgetreden worden door de jury."



Greipel trok zijn harde woorden enkele uren later weer in en bood via Twitter excuses aan Sagan aan. "Soms is het beter om zelf eerst naar de beelden te kijken, voordat ik iets zeg. Ik bied hierbij mijn excuses aan Sagan aan. Ik denk dat de beslissing om hem uit de Tour te zetten, te zwaar is."

Sometimes I should watch images before I say something. Apologies to @petosagan as I think that decision of the judge is too hard. — Andre Greipel(@ AndreGreipel) 03/07/17 02:00