Greg Van Avermaet won vijf jaar geleden zijn enige monument: ‘Oudere mannen komen goed tot hun recht in Roubaix. Daar hoop ik op’

De zon schijnt en dat maakt Greg Van Avermaet vrolijk. Het gure weer van de voorbije weken is niks voor hem, dan traint hij maar met half zo veel goesting. “Dan is het moeilijker om me op gang te trekken”, zegt hij. “Normaal train ik heel graag. Coureur zijn vraagt veel opofferingen, maar ik heb er nog elke dag plezier in. Zolang ik niet betrokken ben bij grote valpartijen of de resultaten niet superslecht worden, is het goed, ook al is het niet meer op het niveau van vroeger.”

Hoe blijf je gemotiveerd?

“Vraag me niet wanneer ik ga stoppen, hé. (lacht) Ik heb nog een contract tot eind 2023. Momenteel denk ik aan niets anders. Ik ben van het principe: probeer één ding heel goed te doen en steek daar al je energie en focus in.”

Steekt het dat je niet meer de return van vroeger krijgt?

“Ik ben beter gewend geweest, en dat is niet gemakkelijk. Als ik vroeger doortrok, wist ik dat ik de beste was. (droog) Als ik nu versnel, zitten er net iets meer in mijn wiel. Ik heb mijn verwachtingspatroon lager gelegd. Als je dat niet doet, rijd je van de ene frustratie naar de andere en word je depressief. Ik wil nog iets betekenen, ik start nog altijd om te winnen, maar ik kan ook tevreden zijn als ik een goeie koers heb gereden zonder uitslag. Vroeger niet, dan moest er een topuitslag bij. Derde of vierde worden was een ontgoocheling, nu zou ik daar supercontent mee zijn.”

Wat is de ambitie voor zondag?

“Het mag dichter zijn, maar top tien is altijd mooi.”

Het is je de voorbije weken niet gelukt: waarom zou een uitschieter in Parijs-Roubaix wel kunnen?

“Oudere mannen komen goed tot hun recht in Roubaix. Daar hoop ik op. Het is een minder explosieve koers dan bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. In het begin van mijn carrière dacht ik dat ik Parijs-Roubaix heel moeilijk ging kunnen winnen, maar met het verloop van de jaren is de wedstrijd me steeds beter gaan liggen.”

In 2017 won je in Roubaix. Wat is het belang van die zege voor jouw carrière?

“Ik had toen een superjaar, ik zat vol vertrouwen. Ik had de Omloop gewonnen, de E3, Gent-Wevelgem. Ik was tweede geworden in de Strade Bianche en tweede in de Ronde van Vlaanderen, na die val op de Kwaremont met Sagan en Naesen. Ik stond met niet zo veel druk aan de start. Ik wist: als alles goed verloopt, ga ik er dicht bij zijn. Maar het was wel belangrijk voor mijn carrière om een monument te winnen. Na de meet wist ik meteen dat dit voor de rest van mijn leven was. De kassei staat hier in mijn living. Ik word er nog elke dag aan herinnerd.”

Ben jij het type dat de beelden af en toe herbekijkt in een nostalgische bui?

“Ik heb die koers nog nooit integraal gezien. De beelden van de overwinning duiken wel af en toe op. Ook bij ons op de bus durven ze die weleens af te spelen. Maar echt gaan terugkijken... Neen, het zit in mijn hoofd, dat is voldoende voor mij.”

AG2R heeft anderhalf jaar geleden fors geïnvesteerd in de voorjaarsploeg, maar dat is er nooit uitgekomen. Akkoord?

“Je mag dat zeggen. Het is geen slechte wil, want iedereen wil presteren, iedereen wil finale rijden. Het is wat frustrerend, omdat we er alles voor doen en het er toch niet uit komt. Er zit meer kwaliteit in deze groep dan we al hebben laten zien.”

Sta jij recht in de bus? Zet jij mee de lijnen uit?

“Ik probeer dat wel. Maar dat is niet gemakkelijk. Je kan een goed plan maken, en zeggen hoe je het ziet, maar als de benen blokkeren, mag het kopje denken wat het wil, dan lukt het niet. We zaten een paar keer niet in de juiste positie, en misschien hebben we iets te weinig initiatief genomen, maar het ging vooral om de kwaliteit van de benen.”

Maakt de ploegleiding zich dan boos?

“Ze blijven ons steunen, maar je merkt wel dat ze er meer van verwachten. Logisch: als je investeert, verwacht je resultaten.”

Heeft Vincent Lavenu, de grote baas, al een preek gehouden à la Patrick Lefevere?

“Hij heeft toch al gezegd dat het beter moet. Maar daar is iedereen zich wel van bewust.”

Gaat het dan vooral over de Belgen?

“Ha ja, de helft van de klassieke kern is Belgisch. Geen enkele coureur zit met een smile op het gezicht als je geen resultaat rijdt. Oli, ik, Stan, Gijs (Dewulf en Van Hoecke, BA/JDC), we verwachten er allemaal veel meer van.”

Hoe is de sfeer in de ploeg?

“De sfeer is geen probleem. In de wedstrijden gaat het moeilijk, maar ervoor en erna hebben we genoeg ambiance. Er wordt nog genoeg gelachen. Het is niet dat we met de kop tussen de knieën aan tafel zitten. Je moet ook niet beginnen doemdenken. Maar dat we tekortschieten in de wedstrijden, is zo. Dat is niet leuk.”

Winst van Cosnefroy in de Amstel Gold Race had voor een heel andere balans gezorgd, niet?

“Tweede is ook mooi, als Benoit voor de koers had geweten dat hij tweede kon worden, had hij direct getekend, maar als je er zo dicht bij bent, wil je natuurlijk winnen. Een podiumplaats verandert het beeld van het voorjaar een beetje, maar het had nog meer kunnen zijn.”

Wie zijn de topfavorieten voor zondag?

“Je komt altijd bij dezelfde uit. Mathieu. Wout als hij hersteld is. Asgreen. Lampaert kan verrassen. Je moet kijken naar mannen die toch wat gewicht en body hebben. Parijs-Roubaix is een koers waar je in het voordeel bent als je iets meer gewicht hebt.”

Als je maar één naam mag noemen, wie dan?

“Van Aert. Als hij meedoet, gaat hij er staan.”