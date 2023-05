Greg Van Avermaet sluit straks mooiste hoofdstuk van zijn leven af: ‘Het is raar, zelf beslissen dat je stopt met dat wat je het liefste doet’

Een olympische kampioen houdt ermee op. Als Greg Van Avermaet (37) in oktober zijn fiets aan de haak hangt, zal dat met een voldaan gevoel zijn. Maar ook met pijn in het hart. ‘Het is raar: zelf beslissen dat je stopt met dat wat je het liefste doet.’

Je hebt een paar maanden zitten kauwen op deze beslissing. Wat heeft je uiteindelijk doen besluiten om te stoppen?

“Vooral de uitslagen. Het is niet meer wat ik ervan verwacht en ik wil de eer aan mezelf houden. In het voorjaar heb ik nooit het goeie gevoel gevonden.”

Maakte dat het finaal een makkelijke keuze?

“Het was supermoeilijk. Omdat ik het nog heel graag doe. Het zou makkelijker zijn mocht ik het strontbeu zijn, wat je vaak hebt bij coureurs. Maar hier zit geen uitgebluste renner die het allemaal gezien heeft. Ik train nog heel graag, ik koers nog heel graag. Dat is raar: zelf beslissen dat je gaat stoppen met dat wat je het liefste doet. Maar ik moet eerlijk zijn: wat gaat een extra jaar nog toevoegen aan mijn carrière? Het is beter op tijd te stoppen dan te laat.”

Na corona lukte winnen niet meer. Waren die laatste jaren het nog waard?

“Zeker. Die had ik echt nog nodig. Zonder de voorbije drie jaar had ik er nooit vrede mee kunnen nemen om te stoppen. Het moest duidelijk zijn dat het er niet meer in zit - dat is een proces dat je moet meemaken. Als ze nu zouden zeggen dat ik geen koers meer mag rijden, zou ik ook nog zot worden. Die laatste paar maanden moeten er ook echt nog bij. Om mijn state of mind goed te krijgen.”

Hoeveel procent van je beslissing is gezin en hoeveel procent is Greg Van Avermaet?

“Mijn gezin is belangrijk, maar dit gaat toch voor 80 procent over mezelf. Ik wilde deze beslissing zelf nemen. Als mijn gezin had gezegd dat ik moest stoppen, had dat niet gewerkt.”

Hoe hebben ze gereageerd?

“Ellen is opgelucht. Roos is 3,5, die is te klein. Maar Fleur wordt 8, toen ze het nieuwsbericht zag op tv begon ze te wenen. ‘Waarom stopt papa nu?’, vroeg ze. Ze beseft hoe belangrijk wielrennen voor me is. ‘Jij doet dit heel graag hé, papa’, vroeg ze.”

Wat komt er na de koers?

“Dat is moeilijk om te zeggen omdat ik in mijn hoofd nog geen afscheid heb genomen. Ik denk dat het moeilijk gaat worden - het omgekeerde zou abnormaal zijn na zeventien jaar prof zijn. Ik ga tijd nodig hebben om opnieuw richting te geven aan mijn leven.”

Zijn laatste Roubaix. Beeld Photo News

Zijn jij en je gezin voorbereid op de verandering? Je zou niet de eerste coureur zijn die zijn vrouw verlaat na zijn carrière.

“Dat is iets waar ik bezorgd over ben, ja. Maar ik denk dat ik een stap vooruit ben door daar nu al over na te denken - beseffen dat het niet evident wordt. Ik heb Ellen al gewaarschuwd: ‘Nu is het iets, maar het gaat straks ook iets zijn. Het wordt niet simpel als ik elke dag thuis ga zitten.’ Ik moet iets vinden waar ik voldoening uit haal zodat ik niet gefrustreerd thuiskom. Geen enkel gezin kan daar op voorhand een antwoord op geven, geen enkele coureur weet of zijn huwelijk daar tegen bestand is. Maar ik ben optimistisch.” (lacht hard)

Met welke dromen, ideeën of plannen zit je in je hoofd?

“Ik heb op internet al wat zitten zoeken. Ik zou in Brussel sportmanagement kunnen gaan studeren aan de VUB. Met mijn verleden als topsporter zou ik toegelaten worden. Jonge atleten begeleiden zie ik ook wel zitten. En ik wil nog actief sporten. Ik zou graag het WK gravel opnieuw rijden (vorig jaar werd hij vierde, BA) en ik wil graag nog mountainbiken: de Cape Epic in Zuid-Afrika, of de TransAlp, of misschien de Crocodile Trophy in Australië. Liefst op een goed niveau, maar fietsen zal uiteindelijk recreatief worden. Ik kan niet blijven trainen zoals nu.”

Ben je mentaal klaar om de rest van je leven misschien middelmatig te zijn?

“Dat gaat heel moeilijk zijn. Ik moet vooral iets vinden wat ik graag doe en waar ik mijn ei in kwijt kan. Ik wil me nuttig voelen.”

Eerst is er nog je afscheidstournee. Hoe zie je die? Worden de komende maanden een langgerekt feest?

“Ik ga vooral blijven trainen. Ik heb nog enorm veel ambitie. Ik hoop nog eens naar de Tour te gaan, en ik rijd de najaarsklassiekers. Ik wil goed eindigen, dat heb ik nodig om er klaar mee te zijn.”

Wat heb je concreet in gedachten?

“Ik zou graag nog een keer top tien rijden in Plouay, Quebec of Montreal.”

Beeld BELGA

Wat onthoud jij als hoogtepunt in je carrière?

“Sowieso de Olympische Spelen. Maar eigenlijk ben ik superfier op heel mijn carrière, van dag één tot de laatste. Ik ben trots op wat ik er voor gedaan heb. Ik heb het niet gratis gekregen, het heeft heel veel moeite gekost. Ik was al dertig toen ik mijn eerste grote overwinning te pakken had.”

Wat was de sleutel?

“Hard blijven werken. Die ritoverwinning in Rodez in de Tour was wellicht een kantelpunt. Daar heb ik het ongelijk van veel mensen bewezen, en mijn eigen gelijk. Dat was de sleutel: in mezelf blijven geloven, niet opgeven en er blijven voor gaan.”

Is er een ontgoocheling waar je mee blijft zitten?

“Ik had graag de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Maar als ik zie wat ik allemaal wel gewonnen heb, en ik tel daar al mijn tweede en derde plaatsen bij op - want daar was ik koning in - dan ben ik content. Recent zag ik een tweet dat ik het meeste UCI-punten ooit gehaald heb in een klassiek voorjaar. 2017 was te zot voor woorden (Van Avermaet won de Omloop, de E3, Wevelgem en Roubaix en werd tweede in de Strade en de Ronde, BA). Qua resultaten en punten was dat zelfs meer dan Pogacar dit jaar. Dan moet je toch je best doen. Dat jaar eindigde ik ook eerste op de UCI-ranking. Ik ben daar heel fier op.

“Op de school van Fleur wordt vaak over Messi en Ronaldo gesproken en wie nu de beste - ik heb haar onlangs gezegd: ‘Papa is wel één keer de beste fietser van heel de wereld geweest.’ Dan kijkt ze me raar aan. Ik heb een beetje liggen stoefen.” (lacht hartelijk)