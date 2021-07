Gratis op te halen in Barcelona: de beste speler ter wereld

Lionel Messi, al bijna twintig jaar een van de beste voetballers ter wereld, zit ondertussen twee weken zonder club. Hoe is het zover kunnen komen?

Afgelopen weekend leidde Lionel Messi Argentinië naar winst in de Copa América, het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap. Hij lachte zijn tanden bloot met de beker in zijn hand. Knuffelde Antonella Roccuzzo, het buurmeisje dat zijn vrouw werd. En pakte met tranen in zijn ogen zoontjes Thiago (8), Mateo (5) en Ciro (3) vast.

Puur geluk. Uit niets bleek dat de zesvoudige Gouden Bal-winnaar ondertussen al twee weken zonder club zit. Op 30 juni liep zijn contract bij FC Barcelona af. Messi is een vrije speler.

Het voelt vreemd aan. De aanvaller is 34 geworden, maar zijn sportieve en commerciële meerwaarde is nog steeds enorm. Het voorbije seizoen scoorde hij 38 keer in 47 matchen voor Barcelona, plus nog 14 assists. Fans over de hele wereld kijken naar Barça voor hem. Camp Nou is voor sommigen een bedevaartsoord.

Vier voor één

Hoe kan het dat die Messi transfervrij is? Om Bill Clinton te citeren: it’s the economy, stupid. Barcelona wil hem wel degelijk houden, maar zit diep in de schulden. De club overschreed in het afgelopen coronajaar nog eens het toegelaten verlies, opgelegd door La Liga. Dat bemoeilijkt de contractbesprekingen met Messi gevoelig.

“Clubs als Barcelona moeten voldoen aan de zogenaamde vier-voor-éénregel”, zegt La Liga-baas Javier Tebas. “Voor elke euro die Barça uitgeeft aan transfers of nieuwe spelerslonen moet het eerst 4 euro besparen, door spelers te verkopen of door te snoeien in de salarissen.”

Kort samengevat: Barcelona moet eerst een handvol dure spelers verkopen. Dan pas komt er weer budget vrij voor Messi. Tebas: “We kunnen geen uitzondering maken voor Messi. De regels zijn de regels. Iedereen moet zich eraan houden, of het nu Alcorcón of FC Barcelona is.”

De invloed van Messi blijft groot in Barcelona. Beeld AP

Junior Firpo vertrekt alvast voor 15 miljoen euro naar Leeds. Konrad de la Fuente gaat naar Marseille (3 miljoen). Nice koopt Jean Claire-Todibo voor 8,5 miljoen. Het dure contract van Matheus Fernandes werd verscheurd. Wie naar de kern kijkt, ziet nog een pak overtollig vet. Philippe Coutinho (marktwaarde 30 miljoen), Miralem Pjanic (marktwaarde 20 miljoen) mogen weg. Maar andere clubs weten dat het solden zijn, de dikste kortingen blijven uit tot de laatste dagen.

Meer nog: de transfervrije spelers die de Catalanen de voorbije week hebben binnengehaald (Sergio Agüero en Memphis Depay) zijn nog steeds niet officieel ingeschreven, omdat de club botst tegen het salarisplafond.

Barça-voorzitter Joan Laporta kwam de voorbije weken niet verder dan te zeggen dat hij bezig is de beste oplossing te zoeken. “Ik zou je willen vertellen dat Messi blijft, maar op dit moment kan ik dat niet.”

PSG op de loer

Coach Ronald Koeman zegt zich zorgen te maken. Hij kijkt naar de spelers, die vorig seizoen al hebben ingeleverd. Ook in 2021-2022 zou dat een oplossing kunnen zijn. “Covid heeft veel schade aangericht, er zijn veel inkomsten verloren gegaan en dat heeft uiteraard een invloed op de financiën van de club. Daarom denk ik dat de spelers ook een inspanning moeten doen, zodat we vooruit kunnen met een betere ploeg. Het belangrijkste is dat Messi een nieuw contract tekent. Hij is de toekomst van de club.”

Er zijn kapers op de kust, vooral Paris Saint-Germain. Volgens de Catalaanse pers is Messi echter vooral geïnteresseerd in een verlengd verblijf in Camp Nou, waar hij alles bij mekaar 500 miljoen euro verdiende over de afgelopen vier seizoenen. Zo’n contract lijkt nu niet meer realistisch, zegt Tebas. “Ik denk dat geen enkele Europese club dat nog kan betalen. Gebeurt dat wel, dan is er sprake van financiële doping. Het voetbal heeft nood aan grenzen, want het gaat kapot aan zulke deals.”

En Messi zelf? Ook zonder club zal hij geen Argentijnse steak minder moeten eten. Zijn persoonlijke sponsorcontracten leveren hem dagelijks nog bedragen met vijf nullen en meer op. Liever dan zich uit te spreken over zijn toekomst vertrok Messi op vakantie. Vooralsnog voor onbepaalde duur.