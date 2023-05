Gratis of niet, de Europe play-offs lokken maar weinig toeschouwers

De aantrekkingskracht van de Europe play-offs blijft een heikel punt. Slechts 7.880 Gent-supporters woonden de eerste thuismatch tegen Westerlo bij, ofwel 43 procent minder dan in de reguliere competitie. Bij Cercle tegen Standard was het verval met 14 procent minder groot: van het gemiddelde aantal van 4.465 bezoekers bij een Cercle-match in het Jan Breydelstadion kwamen nu slechts 3.833 fans opdagen.

De sterke afname bij AA Gent verbaast omdat de club een eventuele deelname aan de play-offs voor het eerst had inbegrepen bij de abonnementsprijs voor de start van het seizoen. In het verleden bleek dat clubs met die formule de ‘schade’ van de drop-out in de Europe play-offs konden beperken.

AA Gent zoekt de verklaring voor de grote terugval op de eerste speeldag niet te ver. “De ontgoocheling bij de supporters om het missen van de Champions’ play-offs was enorm”, zegt manager Michel Louwagie. “Wij hebben dat als bestuurders gevoeld, ik begrijp dat de fans dat ook voelen. We stonden drie à vier weken op de vierde plek en het moeilijkste deel van het programma leek achter de rug. Er dan nog uitvallen was een enorme patat. Meer is het niet.”

AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck had voor de start van nacompetitie de fans nog geprikkeld, maar zijn woorden hadden blijkbaar niet het gewenste effect. “Ons stadion was dit seizoen alleen tegen West Ham uitverkocht”, zei Vanhaezebrouck. “We stonden al enkele weken op de vierde plaats, maar het stadion was nooit vol. Denk je Club Brugge maar 15.000 toeschouwers zou hebben in play-off 2?”

Opsteker

Afwachten of Standard en Westerlo komend weekend hun stadion op de tweede speeldag wel goed gevuld krijgen. Die clubs (en ook Cercle Brugge) hebben de nacompetitie niet gratis inbegrepen voor de abonnees van de reguliere competitie.

Nochtans hebben de fans van de vier deelnemende clubs aan de Europe play-offs iets om zich aan op te trekken. Door de bekerwinst van The Great Old zondag hoeft de winnaar van de Europe play-offs niet langer een barragewedstrijd te spelen met het nummer van vier van de Champions’ play-offs. Dat was wel het geval mocht KV Mechelen met het Europese ticket van de bekerwinst gaan lopen zijn.

De winnaar van de Europe play-offs is nu rechtstreeks verzekerd van het vijfde Europese ticket voor een Belgische club, dat recht geeft op een start in de tweede voorronde van de Conference League. Op dit moment hebben Gent en Standard de beste kaarten om het vijfde ticket in de wacht te slepen.